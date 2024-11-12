從神童到名家！鋼琴家紀新持續高強度練習 每天練琴至少6小時

從神童到名家，鋼琴家紀新至今依舊是愛樂者喜愛的音樂家之一，今晚他在國家音樂廳舉行獨奏會，演奏功力成熟深厚，音符宛如歌唱。至今他仍維持高強度練習，每天練琴至少6小時，自律甚嚴。

今天的第2場在台演出，紀新（Evgeny Kissin）才演完第1首就掌聲爆棚，上半場演完更安可不斷；下半場一結束，全場樂迷情緒滿溢，掌聲久久不息。紀新也安可了蕭邦、布拉姆斯等樂曲，樂迷們笑容洋溢直呼賺到。紀新表示，音樂本身就能訴說自我，「我只是單純演奏出樂曲當中的情感，樂迷自然就可以感受到。」

1971年出生的紀新，從小展現過人音樂天分，被視為鋼琴神童，也承繼俄羅斯鋼琴學派師徒制，師事安娜．帕弗洛芙娜．坎特爾門下，緊密的師生互動讓紀新完整傳承了俄羅斯樂派琴藝。

1983年，紀新舉辦首次個人鋼琴獨奏會；1984年紀新在莫斯科與當地樂團合作2首蕭邦協奏曲，技驚四座。爾後一代指揮家卡拉揚欽點他與柏林愛樂合作演出柴可夫斯基「第一號鋼琴協奏曲」並錄音，自此開展演奏生涯，他無須大賽獎項，憑藉實力，至今已成國際樂壇炙手可熱的鋼琴家。

神童蛻變成名家，小男孩也長成中年大叔，紀新律己甚嚴、始終如一，這次訪台11月7日與今日的演出，紀新早在11月1日抵台，他跟經紀人表示，每次巡演他希望可以在這座演出城市停留，適應當地的氣溫與氣氛；即使是同一座城市，音樂會也必須相隔4到5天，每天練琴至少6小時，令人敬佩。

根據牛耳藝術發布的新聞資料，紀新表示除了音樂之外，他也喜歡創作和寫詩，聽聽古典之外如爵士、民謠到聖歌等音樂，「有空的時候我喜歡散一個長長的步，雖然通常我都走很快。」他與尼爾森斯指揮萊比錫布商大廈管弦樂團錄製了拉赫曼尼諾夫「第三號鋼琴協奏曲」，近期將會發行。