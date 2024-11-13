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台灣燈會2026落腳嘉縣 2027苗縣接棒

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導

交通部昨宣布，2026、2027年台灣燈會分別由嘉義縣及苗栗縣獲選為主辦縣市，其中，2026年初步規畫於故宮博物院南部院區、太子大道、縣治特區及府前廣場等；2027年則於苗栗竹南、頭份運動公園及周邊場域。

明年台灣燈會2月12日在桃園市登場，也是暌違9年後再度回到桃園。燈區範圍包含高鐵桃園站前廣場、亞矽IOT展廳戶外空間、原世界客家博覽會轉運站、樂天桃園棒球場、青塘園、兒童美術館及洽溪路周邊區域。

交通部昨也公布2026、2027年台灣燈會主辦縣市。其中，2026台灣燈會展期暫定於2026年3月3日開燈，至3月15日閉幕，為期13天，場地規畫於嘉義縣府特定區，策展主軸將以「新嘉義」為概念，結合數位科技藝術及多媒體應用，突破水陸空概念。

至於2027台灣燈會暫定2027年2月20日至3月7日，為期16天，苗栗縣策展主軸將以「慢生活」為特色，導入環保永續、戶外休閒潮流等方向進行。燈區布置將融合未來科技、族群共融、在地特色、當代工藝等多項元素，另將串聯苗栗縣元宵節火旁龍、攻炮城等節慶活動。

交通部長陳世凱說，嘉義縣及苗栗縣均有辦台灣燈會經驗，除持續將藝術美學設計導入燈會策展概念外，也著重在地城市意象與科技新興實力，將台灣燈會打造成國際級大型觀光盛會。觀光署長周永暉表示，燈會主場區均規畫於高鐵或台鐵場站周邊，結合大眾運輸服務，提供更完善的賞燈活動。

台灣燈會 嘉義 桃園

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