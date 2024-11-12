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簡化碳足跡盤查 雜糧及蔬菜、咖啡豆與茶葉先上

中央社／ 台北12日電

農業部今天表示，已擴充「農務e把抓」官網功能，並先擴充「雜糧及蔬菜」、「咖啡豆與茶葉」2項農糧類別的碳足跡產品類別規則文件功能，可簡化碳足跡盤查作業、降低成本。

為落實淨零排放，農業部資源永續利用司今天發布資訊指出，今年優先針對「雜糧及蔬菜」、「咖啡豆與茶葉」2項農糧類別，擴充其碳足跡產品類別規則（CFP-PCR）的文件功能，可簡化碳足跡盤查作業，19日並將舉辦說明會，邀請業者、輔導單位及查驗機構等參與。

國內小農居多，資源永續利用司指出，田間活動數據較少系統性紀錄，為協助有意願進行產品碳足跡盤查的業者系統化收集田間活動數據，今年擴充了「農務e把抓」官網功能，增列農產品碳足跡盤查「原料取得階段」相關活動數據登錄及佐證資料上傳等功能。

並介接Google Map提供自動計算里程服務，可簡化農產品碳足跡的「原料取得階段」之碳足跡盤查作業，進而減少數據蒐集成本。

資源永續利用司補充，104年開發的「農務e把抓」系統，結合電腦與行動裝置，導入近距離無線通訊（NFC）、全球定位系統（GPS）等技術，為即時高效的田間作業管理數位工具。

永續 碳足跡 農業部

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