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「白袍下的溫暖」陳金城：病人有一絲希望 就不會放棄

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
大林慈濟醫院副院長陳金城出版新書「白袍下的溫暖」，收錄他歷年來治療的真實案例，他說，很多病人在他手上只有一次機會，只要有一絲希望，就絕對不能放棄。圖／大林慈濟提供
大林慈濟醫院副院長陳金城出版新書「白袍下的溫暖」，收錄他歷年來治療的真實案例，他說，很多病人在他手上只有一次機會，只要有一絲希望，就絕對不能放棄。圖／大林慈濟提供

今天是醫師節，大林慈濟醫院副院長陳金城出版新書「白袍下的溫暖」，收錄他歷年來治療的真實案例，他說，很多病人在他手上只有一次機會，他的人生座右銘是：「要做醫師就要做到最好，盡自己的本分，只要病人有一絲希望，就絕對不能放棄。」

「白袍下的溫暖」以陳金城口述，由大林慈濟公共傳播室江珮如協助編寫，真實紀錄陳金城在大林慈濟醫院行醫生涯的點滴，也有歷年來治療的案例。書中有許多不為人知的病患抗病血淚史，看見陳金城為患者找回嶄新人生，此書所有版稅全數捐給慈濟。

陳金城曾是嘉北地區首位腦神經外科醫師，膽大心細、手術精湛，讓許多外縣市患者慕名求診。今天大林慈濟醫院舉辦「白袍下的溫暖」新書發表會，包括大林鎮長秘書林厚順、議員江志明、代表會主席謝明瑞、梅山鄉代表會副主席林明仕等人皆前往參加獻上祝福，不少病人也到現場獻花，表示感恩。

陳姓美語老師六年前左腳無力，出現垂足，走路時引來異樣眼光，雙腳無力經常跌倒，下階梯就摔過30多次，膝蓋都摔破。直到給陳金城檢查，才發現罹患罕見腫瘤。

由於陳老師的腫瘤長在胸椎第十一到腰椎第二節之間，長度約7、8公分，經病理檢查後證實為粘液乳頭狀室管膜瘤，根據文獻統計，一千萬人中僅5到8人可能患病。陳金城五年前為她手術，術後接受輔助放療，如今症狀消失，重返校園繼續教書。

人稱西螺環保站土地公的楊先生，在家中不慎從樓梯上跌落，送醫檢查發現「亞急性硬腦膜下出血」，出血增加，還造成中線偏移、腦部壓迫，血塊在左邊，造成語言出問題。經陳金城緊急開顱手術救治，血塊清除後，順利挽回一命。現在已經完全恢復正常，行動自如的他，可以像從前一樣騎著腳踏車，到環保站繼續守護綠色大地。

現場來賓紛紛分享陳金城相處的小故事，江志明表示，認識陳金城廿幾年，同是大林人，一起守護土地及鄉親。謝明瑞說，許多鄉親需要腦部或脊椎手術，都指名要找陳金城，他是名符其實的神醫。

嘉義慈濟診所負責人蔡任弼生平第一次參加新書發表會，就給了陳金城；斗六慈濟院長簡瑞騰特地在看診時間撥空參加，他說陳金城像兄弟也是老師，尤其對於棘手的脊椎手術，讓他學習很多。

大林慈濟醫院耳鼻喉頭頸外科主治醫師侯思任說，16年前自己還是學生，有一次跟著陳金城手術，那時開刀房放的都是流行音樂，陳金城因為練手語，都放手語歌曲，他偷偷換上流行歌曲，又擔心被罵，音量刻意轉小聲，沒想到陳金城竟然說，要放就放大聲一點。陳金城是待學弟妹相當和藹可親的好學長，一點都不嚴肅。

陳金城長說，自小出生在大林，對於這片土地有著分不開的情感，感恩證嚴上人在大林蓋醫院，守護雲嘉鄉親健康。書中許多病患，不少人從外地來，將歷年個案集結成書，幕後功臣都要感謝公共傳播室江珮如，讓更多人透過此書，找到正確治療方向。他同時不忘感謝老婆對家庭的付出，讓他能安心守在醫療崗位上。

「白袍下的溫暖」今天舉行新書發表會，這本書由陳金城口述，大林慈濟公共傳播室江珮如協助編寫，真實紀錄陳金城在大林慈濟醫院行醫生涯的點滴，也有歷年來治療的案例。圖／大林慈濟提供
「白袍下的溫暖」今天舉行新書發表會，這本書由陳金城口述，大林慈濟公共傳播室江珮如協助編寫，真實紀錄陳金城在大林慈濟醫院行醫生涯的點滴，也有歷年來治療的案例。圖／大林慈濟提供

慈濟 手術 醫師

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