肺炎鏈球菌抗藥性高 對常見治療藥物高達六成

台灣兒童感染症醫學會理事長邱政洵指出，新冠疫情時，民眾遵守戴口罩、維持社交距離，呼吸道感染病例減少，但在2023年解封後再度回升，其中肺炎鏈球菌感染案例大幅增加，重回30年前，甚至更高。肺炎鏈球菌對於常見治療藥物抗藥性高達六成，預防勝於治療，建議民眾接種疫苗，盡量維持正常生活作息。

邱政洵表示，肺炎鏈球菌的血清型，據外層莢膜上多醣體差異可分為92種以上，約30種會造成人類感染，常見的侵襲性感染血清型超過10種，最具威脅的是「肺炎鏈球菌血清型3」，因其堅硬的外殼讓免疫系統難以察覺並抵禦，多年來持續位居台灣成人侵襲性肺炎鏈球菌感染症的前5大血清型。

慢性病患感染「肺炎鏈球菌血清型3」之後，台灣家庭醫學醫學會常務副秘書長張嘉興表示，成人糖尿病患者感染後，出現併發症機率56.5％、接受插管與手術43.5%、住進加護病房39.1%、死亡率26.1％；糖尿病有年輕化趨勢，20歲以下糖尿病發生率7年內快速成長40％，這群年輕人若感染「肺炎鏈球菌血清型3」也易使病況加重。

張嘉興表示，慢性阻塞性肺病（COPD）患者感染血清型3，除了加速肺功能衰退和疾病進程，也增加再次惡化、住院或死亡的風險。

至於慢性腎病，台灣腎臟醫學會祕書長、台北醫學大學萬芳醫院副院長許永和說，患者感染「肺炎鏈球菌血清型3」，85.7%出現併發症、71.4%住進加護病房、42.9%插管或手術、14.3%死亡，

台灣疫苗推動協會理事長李秉穎說，我國現行核准可供民眾選擇的肺炎鏈球菌疫苗有3種，包括最新型15價結合型疫苗（PCV15）、13價結合型疫苗（PCV13）以及23價多醣體疫苗（PPV23），所謂價數指的就是疫苗能預防多少種血清型，如15價可以預防15種血清型。

邱政洵表示，台灣2013年提供部分兒童公費接種PCV13、2015年將其納入國家預防接種計畫，感染肺炎鏈球菌血清型3比率仍維持10%，目前對肺炎鏈球菌血清型3感染的臨床特徵、共病與預後仍未明。

台灣感染症醫學會理事長張峰義指出，肺炎鏈球菌已被世界衛生組織點名，是為當前最需要被關注的15種超級細菌之一 ，台灣微生物抗藥性監測計畫顯示，超過10%肺炎鏈球菌對第一線抗生素（如盤尼西林）具高度抗藥性，而60%肺炎鏈球菌對於常見治療藥物（如克林黴素、紅黴素）具高度抗藥性，導致臨床上肺炎治療困難，預防勝於治療，鼓勵民眾打疫苗建立保護效果。

張峰義也說，抗生素引發抗藥性也出現在社區，台灣明年邁入超高齡社會，全台有超過400萬名65歲以上老人，長照機構也有潛在風險。接種疫苗可預防感染肺炎鏈球菌感染症及相關併發症，「預防一定是上策，治療就要靠運氣，即使最後順利出院，也不代表恢復健康，而是疾病受到控制，但身體變差，恢復不到以往狀態，隨之而來的可能就是加劇老化與失能，死亡率因此上升。」