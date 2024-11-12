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4颱並存不算多 1960年曾5颱共舞

中央社／ 台北12日電

氣象署今天表示，今年出現有紀錄以來首次在11月有4颱共舞，上次同時4颱並存要回溯到1994年10月；而史上最熱鬧則是1960年8月，曾同時發生5個颱風共存的情況。

中央氣象署今天在臉書「報氣候 - 中央氣象署」表示，隨著凌晨2時颱風天兔形成，造就有紀錄以來，首次在11月有4颱共舞的局面。

氣象署指出，上一次4颱共舞是1994年10月，分別是颱風尤瑞（YURI）、薇爾達（WILDA）、弗恩（VERNE）與泰瑞莎（TERESA）。

比較這2次4颱共舞的情況，1994年10月4颱共舞起自24日8時，終於25日晚間8時，計持續時間1天又12小時，當時尤瑞減弱為熱帶性低氣壓；今年11月4颱共舞起自12日凌晨2時天兔颱風生成開始，直到下午2時銀杏颱風減弱為熱帶性低氣壓，結束了這段共舞時光，計持續時間12小時。

強度部分，1994年10月4颱共舞期間，較強時有2個輕度颱風、1個中度颱風、1個強烈颱風，其中弗恩為中颱上限、薇爾達為強烈颱風；而今年11月4颱共舞期間強度皆為輕度颱風。

氣象署進一步說明，今年4颱共舞期間是處於不同的生命階段。銀杏在接近越南陸地的過程中，減弱為熱帶性低氣壓；桔梗在南海有再略增強的趨勢；萬宜未來要走的路還長，14日後達中颱機率較高；天兔颱風今明兩天有快速增強的趨勢。

不過，氣象署提到，史上最熱鬧是1960年8月的5颱共舞，分別為颱風費依（FAYE）、黛拉（DELLA）、艾琳（ELAINE）、卡門（CARMEN）與貝絲（BESS）。

天兔 氣象署 颱風

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