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呼叫法國 10部台灣電影15日起在巴黎電影院上映

中央社／ 巴黎12日專電

第3屆「巴黎台灣電影周」活動，15日至17日將在巴黎MK2Bibliothèque電影院登場，共放映10部台灣電影與短片，邀請觀眾投入台灣當代電影的創意世界。「老狐狸」劇中演員劉奕兒與「青春並不溫柔」導演蘇奕瑄都將出席映後座談。

「巴黎台灣電影周」的法文直譯為「呼叫法國，台灣來囉！」（Bonjour La France, Ici Taïwan），活動由台灣文化內容策進院（TAICCA）與法國藝術電影院集團MK2合作，自2022年開辦以來，每年專為法國觀眾挑選10部不等的台灣電影片單，並選在位在巴黎塞納河邊、法國國家圖書館旁的MK2 Bibliothèque電影院，進行售票放映。

根據法國MK2電影集團的新聞稿表示，過去2年來，「巴黎台灣電影週」吸引許多巴黎的亞洲影迷，是電影愛好者探索新文化的好機會。MK2執行長卡米茲（Elisha Karmitz）說：「我們很高興能向巴黎觀眾推廣台灣電影的豐富與活力。」

第3屆「巴黎台灣電影周」片單呈現台灣導演的大膽風格，MK2在影展摺頁向巴黎觀眾推薦「蟲」（Locust），由新銳導演王凱民（KEFF）執導，並於今年5月在坎城影展「國際影評人週」單元完成全球首映。

MK2認為此片融合驚悚與劇情特質，是一部兼具精緻美學並帶有社會政治批判的新黑色電影。巴黎觀眾將能透過這部電影深入台北，並同時理解2019年香港反送中議題的緊張局勢。

本屆片單還包括李鴻其的「愛是一把槍」、靳家驊的「小曉」、蔡明亮的「無所住」、江松長的短片「金門」等10多部作品。此外，影展並邀請2位台灣影人來巴黎，15日晚間放映的「老狐狸」為導演蕭雅全的作品，劇中演員劉奕兒將出席映後座談，16日下午放映的「青春並不溫柔」，導演蘇奕瑄將在現場與觀眾交流。

本次活動影展內容來自文策院、MK2與台灣線上串流平台Giloo共同決定。先從台灣近5年各類型電影初選後，再依照法國市場潛力精選出最後片單。

在影展現場所提供的法文摺頁上印有延伸QRcode，歡迎民眾進入Giloo平台專屬的「巴黎台灣電影周」頁面，提供中英版本的部分放映內容，加強台灣作品推廣。文策院董事長蔡嘉駿表示，希望藉由活動建立台法文化橋梁，並提高台灣電影在歐洲的知名度。

巴黎 法國 電影

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