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豪雨狂炸台鐵軌道成河道 新馬-蘇澳新站恢復正常行駛

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
豪雨狂炸東北部，台鐵新馬至蘇澳新站間東西向一度「軌道成河道」，台鐵表示，積水已漸退，晚間7時56分起恢復常速行駛。圖／台鐵提供
豪雨狂炸東北部，台鐵新馬至蘇澳新站間東西向一度「軌道成河道」，台鐵表示，積水已漸退，晚間7時56分起恢復常速行駛。圖／台鐵提供

受到東北季風影響，今天豪雨狂炸宜蘭、基隆北海岸、大台北及花蓮山區，導致台鐵新馬至蘇澳新站間路線淹水，軌道遭泥水淹沒宛如河道，雙線交通中斷，部分列車有所延遲，甚至一輛221次花蓮開往樹林的自強號列車，因水淹軌道無法通行，被迫退回蘇澳新站等待。台鐵表示，下午積水已漸退，晚間7時56分起恢復常速行駛，影響2列次、25分鐘。

東北季風帶來強烈雨勢，宜蘭縣今上午起就開始下起豪雨，多個鄉鎮3小時雨量超過100毫米，達到豪雨標準。根據氣象署資料，統計今凌晨0時至晚間8時30分，宜蘭縣蘇澳鎮永樂國小觀測站累積雨量已達412.5毫米，其次為新北市雙溪區柑林國小累積雨量163毫米，基隆市暖暖測站累積雨量為120.5毫米，而台北市擎天崗及花蓮縣秀林鄉累積雨量也破百。

台鐵下午指出，新馬至蘇澳新站間東西向（K89＋500~600），自今下午2時32分起水淹過軌面、雙線不通，即刻通報工務段並派員現場監看；後因積水漸退，今下午3時42分起，東西線改為限速每小時20公里慢行，下午4時03分起，東西線提至速每小時40公里慢行。

台鐵晚間再更新，開往樹林至蘇澳的4182次區間車，今下午4時32分通報，因下豪雨影響，蘇新=蘇澳間東線（K91+700處）水淹過軌面，因此東線封鎖，以西線單線雙向行車；晚間7時工務回報，積水已漸退去，東線封鎖解除，該區間以每小攻60公里慢行，晚間7時56分起恢復常速行駛，影響2列25分。

蘇澳 豪雨 雨量

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