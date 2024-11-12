肺炎鏈球菌感染創5年新高 醫籲3高風險族群快打疫苗

秋、冬來臨，病毒侵襲，肺炎病例增加，若合併細菌感染，死亡風險增加近3.4倍，「肺炎鏈球菌」是最主要的致病菌之一。疾管署統計，截至10月，侵襲性肺炎鏈球菌感染症確診病例近200例，達5年來新高，65歲民眾感染個案逾六成。醫師提醒，19到64歲高風險族群未在公費肺炎鏈球菌接種對象之列，建議自費接種降低風險。

侵襲性肺炎鏈球菌感染症是第四類法定傳染疾病，台灣家庭醫學醫學會常務副秘書長張嘉興指出，肺炎造成每年死亡人數超過1萬人，長年高居台灣人10大死因第三名。台灣疫苗推動協會理事長李秉穎表示，肺炎鏈球菌無所不在，可能導致括鼻竇炎、中耳炎、支氣管炎、侵襲性肺炎、腦膜炎、骨髓炎、菌血症，嚴重可能導致死亡。

張嘉興指出，未在政府公費補助施打範圍中的19至64歲風險慢性族群，包括糖尿病、慢性腎臟病、慢性心臟病、高飲酒量、吸菸、慢性肝病、慢性肺病、氣喘、感染HIV或其他免疫功能不全病症，及65歲含以上健康成人，罹患侵襲性肺炎鏈球菌感染症風險最高可達17倍，若有多重共病，感染風險增9倍，更應保持警覺。

張嘉興指出，台灣約有250萬名糖尿病患，由於免疫系統較弱，加上長期處於高血糖狀態，肺功能損傷風險是健康成人1.6倍，感染侵襲性肺炎鏈球菌的風險增加將近4倍，可能加重氣喘症狀，並引發多種嚴重併發症，如敗血症、腦膜炎等，甚至可能引發急性氣喘發作併發肺炎，死亡風險增3.71倍。

另外，張嘉興說，台灣約有200萬名氣喘病患，致死案例達700例，感染侵襲性肺炎鏈球菌除了加重症狀，也會引發多重嚴重併發症，包括敗血症、腦膜炎等，引發急性氣喘病發肺炎，死亡風險增3.71倍。

至於每年造成約超過5000人死亡的慢性阻塞性肺病（COPD），盛行率約為6.1%，張嘉興提到，感染侵襲性肺炎鏈球菌除了加重肺功能衰退、疾病進程，也增加再次惡化、住院或死亡的風險。

台灣腎臟醫學會祕書長、台北醫學大學萬芳醫院副院長許永和指出，台灣超過200名慢性腎臟病患者，罹患侵襲性肺炎鏈球菌感染約17.5%，其中40%末期腎病患者出院後約1個月內死亡，死因包括心因性死亡、終止透析、感染。

李秉穎說，我國現行核准可供民眾選擇的肺炎鏈球菌疫苗有3種，包括最新型15價結合型疫苗（PCV15）、13價結合型疫苗（PCV13）以及23價多醣體疫苗（PPV23）。19歲以上至未滿65歲的成人慢性疾病族群，建議接種肺炎鏈球菌疫苗，遠離肺炎威脅。