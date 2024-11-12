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Novavax新冠疫苗到貨延後 羅一鈞估計至少得等到明年

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署發言人羅一鈞表示，Novavax原先預估年底到貨，因為貨源不足，評估年底到貨可能性低，目標明年1月春節前50萬劑到貨並開打。記者李青縈／攝影
疾管署發言人羅一鈞表示，Novavax原先預估年底到貨，因為貨源不足，評估年底到貨可能性低，目標明年1月春節前50萬劑到貨並開打。記者李青縈／攝影

今年10月起公費流感、新冠疫苗開始接種，新冠疫苗累積接種109萬人，打氣更勝去年同期。然而，目前新冠疫苗僅有莫德納一家廠商供應，若想打Novavax新冠疫苗恐怕得再等等。衛福部疾管署發言人羅一鈞表示，原先預估年底到貨，因為貨源不足，評估年底到貨可能性低，目標明年1月春節前50萬劑到貨並開打。

10月公費疫苗開打至滿6周，公費流感疫苗採購643.7萬劑，累計接種465.8萬人，剩餘177.9萬劑。羅一鈞指出，使用已經超過採購量的7成，因此預計透過開口合約的方式，再採購15萬劑。由於依照原先得標序位，第一順位的廠商國光因為先前疫苗變色事件捕獲，無法額外生產5萬劑，因此改由賽諾菲、東洋、GSK三家廠商各供應5萬劑。

羅一鈞表示，流感疫苗目前在流感疫苗目前在65歲以上長者接種率達37%，距離55%的目標還需要繼續衝刺；學齡前幼兒為45%，距離目標65%較接近。

另一方面，新冠疫苗累積接種109.1萬，為去年同期45.7萬人的2.4倍。目前JN.1新冠疫苗為莫德納供應的mRNA疫苗，疾管署原本預計次單位蛋白疫苗的Novavax新冠疫苗預計在今年底到貨，但卻因為貨源不足出現變數。

羅一鈞指出，Novavax新冠疫苗已經有XBB病毒株版本的藥證，但還需要疫苗株變更轉換成JN.1，藥證仍在進行中。Novavax在協助我國找貨源調度時，原本要由另一批原先預計輸往其他國家的疫苗，改運送至我國，但因為需要重複貼標、更改到期日，不符合我國法規，所以得另尋貨源，因此可能改不上年底到貨。

羅一鈞說，Novavax疫苗年底開打機率很低，希望在明年1月春節前到貨，預估採購50萬劑。

新冠疫苗 流感疫苗 羅一鈞

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