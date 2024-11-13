廢棄纜繩重生變藝術品毛小孩 基隆國門廣場展出

藝術家康木祥以廢棄纜繩創作藝術品「毛小孩」在基隆市國門廣場展出，有人讚賞也有人說像雞睪丸，康木祥今天說，纜繩一生就是「拖磨」也拖動台灣經濟，評價無論好壞他都接受。

台灣港務公司基隆分公司今天在國門廣場舉辦「基地昌隆 藝地重生」再生藝術品揭幕儀式。

康木祥說，8個月前他到基隆探勘環境時，詢問港務公司是否有廢棄纜繩，他想以此打造最好的作品呈現在基隆，取得廢棄纜繩後先清洗汙垢，因為纜繩已使用許久無法完全處理，決定保留，且不需要洗太乾淨，因為作品是以廢棄重生為概念。

康木祥表示，清洗時纜繩他非常感動，纜繩的一生就是「拖」和「磨」（「拖磨」台語意指辛苦操勞），也拖動台灣經濟，他認為這些纜繩就是護國神山。由於纜繩已起毛球，這次創作時一定要讓纜繩重生，成為生命的作品，因此命名為「毛小孩」，也希望藉由「毛小孩」讓基隆國門廣場與世界連結，並對在地添加藝術光彩。

康木祥表示，有人說「毛小孩」像是馬鈴薯、蛋糕，也有人說像雞佛（雞睪丸），他也聽到有4000多名網友們對「毛小孩」作品按讚，讓他很感動，藝術本來就很抽象「你說像什麼就像什麼」，無論好或壞的評價他都會接受。

基隆港務分公司表示，其他的鋼纜作品，例如「迴生」展示於東岸旅客中心中正路外側廊道，「如意生命」及「宇宙生命」展覽於基隆港西岸旅客中心，都強調基隆在地的人文關懷與環保再生的重要性，感謝康木祥無償提供，除「毛小孩」於國門廣場展示1年外，其餘作品展期2年，歡迎民眾前往欣賞。