永豐餘引進！全台首亮相「全循環屋」以紙打造零碳生活

你家的房子，是什麼材質的呢？鋼筋水泥、RC結構、或磚頭建造，這些都是台灣常見的建材原料，但這些習以為常的材料，生產背後都有著許多高碳排的結構，經年累月破壞生態環境。從1924年成立的永豐餘，今年歡慶百年，一路以來與環境同行、致力於「醣經濟」研究的永豐餘，今年特別從荷蘭引進「Wikkelhouse全循環屋」首度在台亮相，由紙為主要原材料，搭配木質嵌板建築結構，使用年限可達50～100年，最終廢棄時還能100%回收，這將成為下個世代建築的全新結構。

每個人對於未來居住建物的想像都不同，但「科技」、「減碳永續」是都需要重視的關鍵字，電影中可隨時變色的家中地磚、牆面，可以節省用電的螢幕，能夠完全回收的各種器具，都是實際出現在生活中的現在進行式。

不只是概念 蓋出來能體驗的全循環屋

永豐餘不希望循環屋「只是概念」，從11月20～26日在台北101水舞廣場舉辦「YFY Better Choice 永豐餘百年展」中，最大亮點就是打造「人類可以實際居住的全循環屋」，並結合永豐餘旗下中華紙漿、永豐餘工紙、永豐餘消費品、元太科技、永豐餘生技Green & Safe、永豐餘建設開發及永道射頻技術、中華彩色印刷、捷比達，分別開發出各式綠碳、低碳以及生態友善的產品，以策展兼具實際使用需求，讓每位參觀者都能體驗最真實且馬上發生的減碳生活。

充滿極簡北歐風格的全循環屋，採用一個個寬1.2公尺的模組組合，可因應實際需求大小，依照個人需求調整。建築材質採用24層厚紙材包裹，經過處理後更防水耐用，以木質嵌板保護結構，天然纖維亞麻是絕緣體，能夠隔絕噪音。根據估算，整體碳排量僅為鋼構建築的1/2，RC結構的1/3，不僅耐用年限最高達100年，還能100%回收。

食衣住行育樂 質感減碳生活進行式

永豐餘提倡的「醣經濟」，背後真實體現為循環經濟，醣從光合作用而來，能組成植物纖維與碳水化合物，開始醣的生命歷程，從中延伸出材料與能源，包括全球關注的綠能發電原料中，醣也是重點成分，也成為人類循環經濟、永續減碳生活的重點。

在全循環屋中，永豐餘以醣經濟為本，依循「零廢棄」核心價值，堅守「循環再生」實作原則，為解決人類食衣住行育樂等生活需求，持續拓展纖維材料與生質能源的新興應用，發展出一系列的產品，採用固碳的紙類製作成食物容器、家具、全紙包裝衛生紙，已經是基本產品，進一步生活中的用電，發展而出的沼氣、木質素發電，更是綠色能源的重要來源，更包括食用有機蔬菜、糧食、洗淨用品等，甚至居家裝潢的地磚、壁磚與外牆，都能以電子紙取代，隨時更換顏色或圖樣，改變室內氛圍。

未來永續減碳生活，正真真實實發生在永豐餘的全循環屋中，快把握時間預約參觀。

YFY Better Choice 永豐餘百年展

永豐餘從荷蘭引進低碳建築Wikkelhouse打造全循環屋，將首度在展覽中曝光。圖／Wikkelhouse提供