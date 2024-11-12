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挑戰白色年代禁錮 人權館推出戰後黑名單特展

中央社／ 台北12日電
國家人權博物館「突破封鎖線 戰後黑名單特展」將在白色恐怖景美紀念園區展出，12日舉行開展記者會，策展人薛化元（右）介紹前總統府資政彭明敏當年逃離台灣喬裝時使用的假髮、眼鏡等物件。（中央社）
國家人權博物館「突破封鎖線 戰後黑名單特展」將在白色恐怖景美紀念園區展出，12日舉行開展記者會，策展人薛化元（右）介紹前總統府資政彭明敏當年逃離台灣喬裝時使用的假髮、眼鏡等物件。（中央社）

國家人權博物館推出「突破封鎖線 戰後黑名單特展」，由政大教授薛化元擔任策展人，搭配真實人物故事轉譯為展覽內容，讓民眾進一步認識威權統治時期對於人身自由的迫害。

策展人薛化元今天在開展記者會上致詞時表示，「黑名單」的存在與運作，牽涉人民的入出境及居住遷徙自由，是台灣歷史上相當重要的人權課題之一。

薛化元說，這次的特展奠基在2022年出版的「戰後『黑名單』問題之調查研究」專書研究基礎上，「上鎖的國度」、「禁止『過關』的人」、「突破封鎖線」、「黑名單的終結？」4大展區，期待讓更多不了解「黑名單」的社會大眾及青年學子，不忘過去前輩們的努力，也了解今日的民主人權其實得來不易。

文化部次長王時思致詞時表示，很高興人權館肩負人權推廣的責任，將黑名單這一作為過去政府控制社會言論和思想的方法，再次帶入大眾視野。王時思提到，必須讓這些歷史也存在人們的記憶裡，「只有更多人了解當時的歷史，才能理解台灣今日的民主自由是多麼難能可貴」。

人權館表示，過去台灣在威權統治時期，曾以國家安全為由，透過行政命令與行政裁量，在外交與情治體系相互配合下，限制國人出境與入境的權利，交織成「黑名單」的巨大網羅。後來許多「黑名單」人士發起返鄉運動，積極爭取人身自由權利，也讓台灣「黑名單」時代走入歷史。

特展結合歷史情境及互動裝置，以人物故事文本串聯，提供觀眾沉浸式的觀展體驗，觀眾在入口處抽取人物小卡，進入「證照查驗台」後，便可開啟「黑名單」的探索之旅。現場也將展出多樣珍貴歷史物件，包含彭明敏闖關出境的變裝假髮、義肢及眼鏡等，透過真實物件，提供更具有共感性的參訪體驗。

「突破封鎖線 戰後黑名單特展」將於11月13日起到2025年10月12日展出，地點在白色恐怖景美紀念園區的仁愛樓手工藝工場。

人物故事 國家人權博物館 黑名單

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