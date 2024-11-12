天兔估周四發海警！這日另波東北季風增強 低溫僅19度

西北平洋11月首度出現4颱共存的紀錄，但銀杏颱風已減弱消失，目前剩3個颱風在洋面上，中央氣象署預報員林定宜表示，天兔颱風預計周四北轉接近台灣，周四白天不排除發布海上警報，周五、周六最靠近，但其路徑仍有很大不確定性，陸上警報將視後續路徑發展而定。

林定宜說明，天兔颱風今凌晨2時生成，創下西北平洋11月史上首度4颱共存紀錄，但銀杏颱風於今下午2時減弱為熱帶性低氣壓，桔梗颱風今登陸越南後，也會減弱為熱低，而距離台灣最遠的萬宜颱風，可能接近呂宋島時就會減弱，是否活到下周並影響台灣恐不容易。

中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書po圖指出，看大陸冷高壓和桔梗颱風位置的配置，現在的雲型符合東北季風「共伴效應」的特徵。林定宜說，確實多少會有共伴效應，但今天天氣主要是受到東北季風、桔梗颱風外圍雲系，加上地形交互作用，導致宜蘭多處有較大雨勢，明天東北季風減弱，加上桔梗遠離，降雨情況就會趨緩。

林定宜進一步指出，天兔颱風今下午2時位於鵝鑾鼻東南東方1480公里海面處，以每小時14公里向西北前進，林定宜表示，預計周四抵達巴士海峽後北轉接近台灣，之後路徑仍有不確定性，不排除周四白天發布海上颱風警報，陸上警報則不一定，尚待觀察。

此外，天氣風險公司資深顧問吳聖宇表示，天兔颱風與2003年的米勒颱風類似，其路徑相同、且都是11月颱，大氣環境以及颱風本身的型態條件也類似，而當年米勒颱風的降雨集中在東南部，目前依照ECMWF做出來的降雨累積也大致相同；林定宜說，目前天兔未來路徑改變有很大不確定性，就算北轉接近台灣，颱風在北上過程中，強度就會減弱，預估降雨多集中在花蓮、台東及恆春半島。

降雨部分，林定宜表示，今晚至明天（13日）清晨持續受到桔梗颱風外圍雲系及東北季風影響，加上地形交互作用之下，東北部雨勢特別大，尤其基隆北海岸、大台北山區及東北部山區有局部大雨或豪雨發生，桃園以北、東南部及中部山區也有局部短暫雨。

明天（13日）白天起，東北季風減弱，桔梗颱風遠離，水氣也會減少；周五、周六（15、16日）為天兔颱風影響最明顯的時候，東部、東南部、恆春半島需注意局部大雨，北部、南部及中部山區有局部短暫陣雨；周日（17日）清晨基隆北海岸、東北部、大台北山區仍有局部大雨的發生。

林定宜說，周日（17日）白天起將有另一波東北季風增強，且會比這波來得更強、更有感，影響時間將維持3天，一路影響至下周二（19日），北部、東半部整天呈現濕涼的天氣型態，其他地區則是多雲到晴，但早晚溫差大。

溫度部分，林定宜表示，明天東北季風減弱，北台灣溫度也會回升，白天高溫約28度，周四（14日）北部溫度為22至30度、東半部22至29度、中南部22至31度。

周日（17日）起另一波東北季風南下，北部、東北部轉為濕涼的天氣型態，冷空氣較強，溫度明顯下降，北部、東北部低溫21、22度，沿海及空曠地區可再下降1至2度，最低溫跌至19度，白天高溫約24度，中南部及花東地區溫度也略下降，但影響程度不大，花東地區低溫22度、高溫29度，中南部地區低溫21度、高溫29度，早晚溫差大。