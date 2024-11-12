「有歌一起唱—林班歌」專輯專書 歷時3年出版

林業署今天發表，委由靜宜大學副教授黃國超歷時3年完成「有歌一起唱—林班歌」專輯及專書，集結原住民在林班地工作時傳唱的歌謠，為台灣林業史留下擲地有「聲」的文化資產。

農業部林業及自然保育署舉辦「有歌一起唱—林班歌」專輯及專書發表會，委由黃國超進行歷時3年的田野調查與歌曲採集而成，專輯共收錄10首具族群代表性、以族語創作的歌曲，專書則以田野調查訪談的資料，透過專文方式記載了林班歌與林業政策發展史。

發表會也邀請專輯中所收錄歌曲的演唱者，包含排灣族歌手黑妞、太魯閣族歌手伊祭．達道，以及布農族樂團東布青樂團現場演唱。

林業署指出，台灣光復後，為了推動造林政策，並滿足社會發展需求，投入大量勞力在林業上，而物資匱乏的年代，原住民離鄉背井投身參與砍草整地、運輸木材及修枝疏伐等工作，「林班歌」就是1960至1980年代，原住民在林班地工作時所傳唱的歌謠。

關於歌謠的誕生與傳唱，林業署說，源自夜晚時分，原住民會圍著篝火團聚，以簡單的樂器即興編曲哼唱，作為辛苦工作一天的娛樂，也藉此慰藉內心的思鄉之情；歌詞混合原住民族語、日語及華語，旋律則融合傳統古謠、日本歌謠及中西流行歌曲，多變且豐富。

原住民各族群、部落間也會傳唱這些歌曲，林班歌文化因此成形，宛若以歌聲唱頌著台灣原民林業史。

林業署表示，想聆聽「林班歌」曲風、了解林班歌與林業史如何交織的人，可至五南書局購買，歌曲也上架Spotify、apple music、Youtube等串流平台，提供多元聆聽管道。