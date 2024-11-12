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花蓮跳浪藝術節衛星展 鍾順龍耕耘10年影像展出

中央社／ 台北12日電
鍾順龍（右）與太太梁郁倫（左）搬回家鄉，接手媽媽的花生產業。圖／取自網路
鍾順龍（右）與太太梁郁倫（左）搬回家鄉，接手媽媽的花生產業。圖／取自網路

從媒體轉為農夫，攝影家鍾順龍返鄉10年，以「落定介所在」攝影展參與PALAFANG花蓮跳浪藝術節衛星展區，呈現重複日常中的特殊一瞬，盼在0403地震後以影像帶來希望力量。

0403強震重創花蓮，今年PALAFANG花蓮跳浪藝術節因此以「星球爆裂」比喻地震，將主題設定為「星球爆裂觀測站」，並分為主展區及衛星展區，一探地震經驗之於花蓮的意義與影響。

策展人王玉萍向媒體表示，花蓮位處板塊聚合帶，能服務大眾的就是與大家分享地震經驗，主展區是以當代藝術轉譯地震印象，而衛星展區呈現的是正在發生且生龍活虎的現象，由生活在當地的人們說故事。

衛星展區涵蓋花蓮市區、新城、壽豐等10組在地特色空間，有在地年輕藝術家組成「地震寫生團」以繪圖記錄地景變化，有藝術家鄭致廷以裝置藝術「裸露的30公分」傳達地震造成土地上升景象的震憾，還有鯨豚攝影師陳玟樺以更為廣闊的海洋視角回望土地變化。

鍾順龍則呈現「家」的視角，兒子在小丘後微笑、每天看見的大樹、女兒小手抓著彩虹等等，超過60件攝影作品，刻意不裱框，貼在他的「美好藝術」空間牆面上。他說，過去除媒體工作外也做過多年攝影裱褙工作，比起裱褙帶來的積累，他更想呈現容易消化的日常。

PALAFANG花蓮跳浪藝術節以地震為主題，呈現地震景象的攝影或許更為直觀，但鍾順龍說，因為過去媒體工作，他明白事件發生當下現場都是混亂且緊急的，如今在媒體以外，就沒有正當性去處理那些新聞與資訊，「那藝術能做的又是什麼？這是我在想的事情，日子在過，要怎麼有希望？」

鍾順龍說，像彩虹是他在務農灑水時常看見的景象，對他來說，就是種蘊含未來想像的希望，超過60張攝影作品中，幾張有關彩虹，也有茂盛或枯掉死去的樹，這些都是生命的經驗，是他在日常中看見的瞬間，「落定介所在」意味著落地生根，也是他回應變動的方式。

「2024 PALAFANG花蓮跳浪藝術節－星球爆裂觀測站」即日起於花蓮主展區、衛星展區展出至2025年1月5日；鍾順龍「落定介所在」則展出至2025年12月15日。

地震 花蓮

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