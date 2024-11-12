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水汙費預告調高 估2200業者受影響

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導

環境部今預告修正「事業及汙水下水道系統水污染防治費收費辦法」，除合理化微調有害健康物質費率，首次將氨氮、鋅及錫納入收費項目，且推出調整報繳期程及分期付款等便民措施，精進申報效能；另新增投資能資源化抵減措施，鼓勵節能減碳達成綠色轉型。環境部說，影響少數行業約2千家，實質衝擊非常有限。受影響行業包括晶圓半導體製造業、發電廠、印刷電路板等。

環境部說，水汙染防治費自2016年5月開徵畜牧業以外事業及汙水下水道，2017年開徵畜牧業。初期優惠徵收到2020年進入全額開徵，統計平均年收入約4.7億元。統計發現，開徵後汙染排放量並沒有因為列管家數成長而增加，2017至2023年化學需氧量(COD)年排放量已從5.3萬噸大幅降至3.9萬噸，懸浮固體(SS)從1.3萬噸降至0.9萬噸，排放減量顯著，COD已有減量27%，SS也有減量32%。

環境部水保司檢討，水汙費開徵近10年來費率未曾調整，經過通盤檢討並參考最新廢水污染防治成本，提報費率審議委員會專家同意應該要合理化微調費率。特別是部分行業別所繳費額占比低，但與其生產額及排放總水量比例失衡；加上河川汙染指數統計嚴重污染源因以氨氮的達標率最低，卻未納入徵收項目，另鋅、錫重金屬具累積性也尚未徵收，配合近幾年的放流水標準修訂已經納入管制項目多年，因此這次新增徵收氨氮、鋅及錫，並同時配合處理成本統計，也優先調整重金屬、氰化物等有害健康物質及硫氧化物費率，以提升業者減汙意願。

環境部說，經評估本次調整施行後，第一年徵收費額約增加8600萬元，受影響事業及下水道系計2200家，約9成每年增加費額均低於2萬元，主要衝擊行業為工業區下水道系統、科學園區下水道系統、晶圓半導體製造業、發電廠、印刷電路板製造業及電鍍業。且本次新增項目及調整費率採5年分年遞減，至第6年全額徵收等配套，另COD及SS費率本次未調整，實際受影響家數相對有限。

環境部強調，因應調整費率及新增徵收項目，同步規畫投資抵減費額制度，將新增費額用於補助創新研發及建立示範案場，並針對新投資具能資源化效益之處理設施，得檢具文件申請水汙費抵減，符合淨零碳排及循環經濟等國際趨勢，並給予充分配套緩衝措施因應。

半導體 環境部

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