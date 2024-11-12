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COP29允各國進行碳權交易 學者：台灣優勢

中央社／ 台北12日電
第29屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP29）在亞塞拜然首都巴庫（Baku）登場，預計11月22日落幕。（美聯社）
第29屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP29）在亞塞拜然首都巴庫（Baku）登場，預計11月22日落幕。（美聯社）

COP29與會各方批准聯合國國際碳市場新標準，允許各國進行碳權交易。學者今天表示，這是碳交易制度的大躍進，也是台灣的優勢，能帶動台灣往前走、用交易取得進一步減碳進展。

第29屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP29）登場，與會各方批准聯合國國際碳市場新標準，這是允許各國進行碳權交易，實現氣候目標的重要一步。

環境部COP29戰情中心今天下午連線出席大會的中華經濟研究院綠色經濟研究中心研究員劉哲良，談此突破及對台影響。

劉哲良指出，巴黎協定第6條，是希望透過國際市場機制加大減碳合作。其中6.2條是國與國的合作，也就是兩邊國家自己談好就好，前2年已經在運作；這次討論的6.4條則是全球性的碳市場，需要經聯合國監管，因此會有技術性的細節，如果6.4條在本屆通過，「可以說是大躍進」。

劉哲良進一步說明，6.2條適用對象是氣候公約的締約方，也就是聯合國的會員，台灣可能無法參與；但6.4條是全球碳交易制度，就能帶動台灣往前走、用交易取得減碳進展，對台灣來說是優勢。

至於川普當選美國總統後的影響，劉哲良認為，若美國退出巴黎協定，其實反對的不是氣候變遷，而是不在聯合國體系下合作，進而尋求美國本身的最大利益。

劉哲良補充，因為科學證據氣候變遷是正在發生中，是全世界的共識；美退出巴黎協定，可能讓部分國家動搖、進而走向雙邊的合作的方式；但也有學者認為美國若退出，反而可以幫助促進碳交易市場活絡，因為美國不會放棄碳市場，是能夠發展減量、取得好處的地方。

巴黎協定 美國 聯合國

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