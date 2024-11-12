鈺輪擱淺野柳周四抽油 交長：海象不好 貨輪就地拆解

中國大陸籍貨輪「鈺洲啟航」因康芮颱風擱淺在野柳岸際已超過1周，外界憂心油料外洩造成海洋汙染，交通部長陳世凱今下午再前往實地視察，並表示在海象條件許可且作業順利情況下，預計周四開始進行抽油作業，約2周內可全數將290噸殘油抽除，若海象不允許，則朝就地拆解方向進行。

鈺洲啟航貨輪10月31日觸礁擱淺在野柳岸際，船上裝載247噸重油、37噸柴油及6280公升滑油，抽油防漏作業因海象差難執行，目前已擱淺超過1周。

陳世凱今下午前往野柳視察海事應變情形後表示，了解在東北季風期間海象不佳，以及擱淺位置地形特殊等因素影響下，抽油作業推動不易，目前氣象署資料顯示，明天早上6時海象狀況可能會好一點，希望能順利把幾句擺放到船上進行前置作業，周四（14日）執行24小時不間斷抽油作業，盼能在2周把油抽乾淨。

陳世凱說，如果海象不好無法進行抽油作業，將要求航港局調集較小船隻協助，在距離3至5公尺處就能進行抽油；至於是否移除貨輪，陳世凱表示，若海象允許，就用大型拖船把貨輪拖走，如果無法拖走，就朝就地拆解方式，海象是關鍵因素。

航港局表示，依照部長指示，除嚴密監控現場及周邊環境外，也積極動員相關特殊船舶，會同相關單位陸續展開殘油抽除及汙染防治相關工作，包含協調具備動態定位功能的「東方建設者」，工程船將抽油機具設備吊掛於鈺輪，並同步啟動同樣具有動態定位功能的「CRYSTAL」號工作船，規畫替代方案。

航港局說明，若受到海象影響，「東方建設者」號未能順利將抽油機具吊掛於鈺輪，將改置於「CRYSTAL」號工作船進行作業，預計周四「CRYSTAL」號工作船可完成餘油容器繫固等整備工作，前往現場展開抽油作業，在海象條件許可且作業順利下，預計約2周內可全數將290噸殘油抽除，抽除過程會注意汙染防治，避免造成2次汙染。

航港局表示，鈺輪擱淺處海象受東北季風影響甚鉅，且因迄今西太平洋持續有颱風生成，外圍環流造成惡劣海象，嚴重干擾原先規畫的抽油作業，為突破作業瓶頸，除調度前述具備動態定位系統的中大型工作船前往現場協助，克服海象的作業限制外，也另請海事業者設法相關機具與人員送上鈺輪同步進行前置作業。