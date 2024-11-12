桃機主辦台灣首次ACI人資委員會　聚焦AI人工智慧

桃園國際機場公司今天（12日）主辦2024年國際機場協會（Airports Council International, ACI）亞太暨中東地區人力資源委員會的年度會議，該專業委員會首度在台灣舉辦，廣邀來自15個機場會員國的人資專業代表共襄盛舉。本次會議主題為「AI人工智慧於人力資源管理之應用」，深入探討人工智慧在機場管理領域的實際應用及未來發展潛力。

機場公司董事長楊偉甫表示，桃園機場公司現為ACI亞太暨中東區會員，積極參與國際機場組織事務，在國際機場協會下共有經濟、環境、安全、保安及人力資源等五大常設專業委員會，機場公司各對應單位均定期參與以確保與國際航空趨勢接軌，同時提高台灣國際能見度。

機場公司指出，在積極參與各項ACI國際會議事務後，機場公司代表人力資源處處長丁源宏首度獲會員投票，擔任本區人力資源委員會（HR Committee）第一副主席一職，也順利爭取到2024下半年會議在台灣舉行，委員會成員機場組成多元，這次來台包括沙烏地阿拉伯利雅德機場、新加坡樟宜機場、馬來西亞、杜拜、成田等15座國際機場、40餘位成員齊聚一堂。

機場公司透露，本次會議特別邀請了全球知名的美世顧問公司（Mercer），分享其最新的人工智慧應用趨勢及相關分析報告，內容涵蓋如何利用AI技術提升人力資源管理效率、優化招聘流程以及改善員工培訓與發展等多方面的議題。與會者也就機場在實施人工智慧過程中所面臨的挑戰，包括技術整合、數據隱私、安全性及人員抵抗變革等問題，進行熱烈的討論與分享。

機場公司表示，此次會議為疫情後繼大阪關西機場、阿曼馬斯喀特機場、沙烏地阿拉伯利雅德機場的第4次例行會議，也是第二度移師回東亞區主辦。期待透過此次會議，在推動亞太中東地區機場人力資源管理的數位轉型中貢獻一己之力，也展現機場公司此次主辦專業委員會議在國際機場管理領域中不可取代的地位。