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天兔周四海陸警齊發 周五、六最靠近台灣

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

天兔颱風12日凌晨生成，預估15日、16日距台最近，強度可能達中颱，不排除14日海陸警齊發。天兔颱風的動向備受關注，氣象粉專稍早分享最新各國預測路徑，預估週五、週六對台影響最大，特別是屏東、台東地區。氣象專頁「觀氣象看天氣」貼出天兔颱風各國最新預測路徑圖表示，在週四以前，天兔穩定朝西北前進，週四以後開始轉向，轉向的角度十分重要，取決於太平洋高壓強度及槽線東移的速度。

氣象署指出，13日清晨東北季風加上第23號颱風桔梗外圍雲系影響，台灣附近水氣偏多，北台灣及東半側雨時長、雨區廣；目前太平洋地區有四個颱風，包括輕度颱風桔梗、天兔、萬宜與銀杏。其中天兔持續朝西北西方向前進，預計14日將來到呂宋島東方海面，之後路徑分歧度大。

14日環境轉偏東風，水氣更少，各地大多為多雲到晴，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部山區有零星短暫雨。北部22到30度、東半部23到29度、中南部23到31度。15日、16日受颱風外圍雲系影響，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨。

「14日有機會發布巴士海峽、東南部海域之海上颱風警報！」吳聖宇指出，後續接著發布花蓮、台東、高屏地區的陸上颱風警報機會也不低，且依照過往颱風路徑，值得參考的對象是2003年的米勒颱風，當年米勒颱風的降雨集中在東南部。但因預報路徑仍有變化空間，是不是會更往東邊調整，還需要持續觀察。

台灣颱風論壇則表示，太平洋高氣壓減弱的幅度，決定天兔北轉的時間點及位置。若高壓減弱快、天兔北轉早，將沿著東部海域北上，暴風圈會掠過東南部及屏東。若高壓減弱慢，天兔就會直接侵襲台灣，影響就會比較大。論壇表示，目前兩種路徑都有機會，15日會是關鍵觀察期。

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天兔 屏東 颱風

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