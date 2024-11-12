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長庚醫院再獲「幸福企業」金獎 從4000多家廠商脫穎而出

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
長庚醫院再次榮獲2024年度「幸福企業」金獎，展現卓越醫療與幸福職場雙贏實力。長庚決策委員會主委程文俊（右）代表領獎；頒獎人衛福部醫福會林慶豐執行長（左）。圖／長庚醫院提供
長庚醫院再次榮獲2024年度「幸福企業」金獎，展現卓越醫療與幸福職場雙贏實力。長庚決策委員會主委程文俊（右）代表領獎；頒獎人衛福部醫福會林慶豐執行長（左）。圖／長庚醫院提供

長庚醫院不僅是目前台灣規模最大、最完整的醫療服務體系，也是新世代最嚮往企業；在今年1111人力銀行舉辦的2024幸福企業票選活動中，再度脫穎而出，榮獲金獎殊榮。長庚醫院表示，員工是最重要的資產，將持續深化幸福職場文化，打造員工幸福、病患照護滿意和醫療品質三方共榮的願景。

2024幸福企業票選活動，共有超過4,000家廠商參與，經過初選、複選、網路票選、秘密客評比，另針對資訊正確性、福利制度、勞資關係公開資訊進行蒐集與審核。創辦至今已48年的長庚醫院，再度獲得金獎，展現卓越的醫療與幸福職場雙贏實力，更肯定了醫院多年來推動員工幸福文化的成果。

長庚醫院長期致力透過全方位的福利制度、彈性工時、心理健康支持及進修資助等多樣策略，從保障員工的心理健康到完善職業發展路徑，打造友善職場環境，有效支持員工的家庭生活與個人成長。近年來，醫院投入資源進行智慧醫療及數位化醫療的發展，提升醫療服務品質，也減少同仁的工作壓力。

另外，長庚醫院也規畫完善的員工宿舍、托育中心及提供靈活的排班制度，讓面對高壓的臨床醫療環境工作時，能獲得完整的心理支持。即使是新手媽媽，也能在小孩生病或需要陪伴時，兼顧工作和家庭，每個面向都用心為員工創造真正的幸福。

「以人為本」是長庚醫院的核心理念，除了人才適用，長庚不斷優化員工薪資福利，近二年調薪幅度皆達4%以上，核發超過5個月年終獎金與紅包，並針對不同職位設計了一系列職涯發展與進修機會，幫助每位員工依據個人能力與表現規劃其專業發展之路。

長庚醫療財團法人決策委員會主委程文俊指出，「長庚堅持員工是醫院最寶貴的資產，持續提供多元且友善的工作環境，讓每位員工都能發揮潛能」。此舉不僅增進了員工滿意度，也進一步強化了醫院在醫療服務品質上的競爭力。

職場 長庚

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