金門陸客創9月開放以來高峰 向中央爭取成立第18個觀光圈

陸客赴金旅遊人數持續發燒，金門觀光處表示，9日創下陸客開放赴金後單日最高旅金人數，而統計至昨日，各類陸客已突破1萬人次，當中雖大多為自由行，但團客也逐步成長，這顯現兩岸共同努力下，陸客朝複合旅遊型態前來金門，金門也積極向觀光署爭取成立第18個觀光圈，爭取更多不同客源。

觀光處指出，9日有近170名陸客以「活動+旅遊」的創新模式前來金門旅遊，且當日更有高達1475名的大陸旅客蒞金旅遊，創下自9月27日開放福建居民赴金門旅遊簽注後，大陸旅客單日入金的人數高峰。

觀光處說明，大陸開放赴今旅遊後，統計至昨日，持旅遊簽來金旅遊的團體及自由行陸客已累計突破1萬人次，高達1萬183人，而當中自由行旅客仍占多數，約整體大陸旅客的86%，雖然團客人數約佔14%，但呈現逐步成長的趨勢。

觀光處認為，這顯示在兩岸有關部門與業者齊力推動下，大陸旅客已逐漸朝向以「活動」、「研學」、「文化」、「運動」以及「生態」等複合旅遊型態前來金門，深度體驗在地人文風情，讓旅客可以在金門的旅途中感悟文化、欣賞風光、體驗生活。

觀光處長許績鑫表示，「將金門打造成為海內外旅客心目中的首選旅遊目的地」是縣長陳福海推動觀光立縣的重要施政軸心，觀光處為此積極向觀光署爭取在金門成立第18個觀光圈，並積極在兩岸事務間爭取不同客源，希望透過資源整合，共同行銷以推動金門觀光發展。