快訊

稱川普「被定罪的重罪犯」遭質疑 公視TaiwanPlus回應了

「一片晶片救台灣」 學者分析川普當選衝擊：大陸恐將失落10到15年

宋再臨享年39歲 警在公寓查獲「2頁遺書、尼古丁原液」…離世前IG留一句話

聽新聞
0:00 / 0:00

增30公分⋯每年藥費數百萬 軟骨不全症藥物爭取納健保

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部健保署副署長陳亮妤（左）在軟骨發育不全症病友協會展覽中，走在下凹30公分的廊道中體驗病友生活，她身旁的是帕運羽球女將蔡奕琳。記者林琮恩／攝影
衛福部健保署副署長陳亮妤（左）在軟骨發育不全症病友協會展覽中，走在下凹30公分的廊道中體驗病友生活，她身旁的是帕運羽球女將蔡奕琳。記者林琮恩／攝影

據衛福部國健署罕病個案登記，截至今年9月，全台共有438位軟骨發育不全症患者，其中14歲以下個案人數達70人，患者因軟骨發育異常，導致平均身高比正常人矮了30公分，被暱稱為「小小人兒」。目前這項疾病已有基因調控新藥取得衛福部藥物許可證與罕藥認定，衛福部健保署副署長陳亮妤說，該藥已在健保審查階段，目前看來早期療效不錯，可讓患者得到改善。

馬偕醫院罕見疾中心主任林炫沛表示，軟骨發育不全症基因診斷有長足進步，確診已非問題，而患者在出生後到成年之前，脊椎、胸廓與四肢均受影響，其併發症包括個子極其矮小、頭顱很大、關節變形及水腦，這些併發症健保已有相應藥物，但目前已有新型藥物可從疾病根源解決問題。

這項基因調控藥物，已在歐美上市，部分國家已開始給付，但台灣病友目前必須透過恩慈療法、參與臨床試驗或自費使用。林炫沛表示，軟骨發育不全症致病原因是「纖維母細胞生長因子第3型（FGFR3）」功能缺失，導致患者骨骼生長過快，造成變形扭曲，該新藥可調控這項基因缺陷。

林炫沛表示，軟骨發育不全症的基因調控新藥是皮下注射劑型，在患者生長板癒合前用藥，可幫助患者正常生長，依照個案情況不同，很有機會能比未用藥患者多長高30公分。

目前各國對用藥起始年齡看法不一，有些國家定為二、三歲，有些為五、六歲，而用藥終止年齡為生長板癒合時，男性約16歲，女性為14歲，盼健保署專家委員盡快經過審議後，訂出合適治療規範，讓該藥物納入給付，病友獲得合適治療。

軟骨發育不全症病友關懷協會理事長楊芳美說，自己現年27歲的兒子即是一名軟骨發育不全症患者，當年並無新藥可用，讓他成長過程中備受煎熬，許多病友也反應內心長期不自信，成年求職碰壁等情況，雖然該藥物一針要價2.3萬，目前自費用藥的患者每年藥費超過700萬，但這是患者翻轉人生的機會，也能減輕家庭照護壓力，甚至可讓患者貢獻社會。

健保署 基因 患者

延伸閱讀

議員籲開放騎樓停機車 竹市：採申請個案認定

神似Jennie！郭台銘大女兒「逆天比例+超高顏值」完美遺傳曾馨瑩好基因 母女同框畫面太美

健保「找財源」盯上投資客 石崇良：明年啟動修法

晚期肺癌治療接軌國際 健保擴大給付後近9成患者受益

相關新聞

宜蘭雨勢可能加劇 蘇花路廊蘇澳到崇德不排除預警性封路

東北季風與桔梗颱風外圍環流為宜蘭帶來大量雨勢，蘇花路廊時雨量超過50毫米，入夜後可能有坍方風險，公路局表示不排除預警性封...

COP29允各國進行碳權交易 學者：台灣優勢

COP29與會各方批准聯合國國際碳市場新標準，允許各國進行碳權交易。學者今天表示，這是碳交易制度的大躍進，也是台灣的優勢...

鈺輪擱淺野柳周四抽油 交長：海象不好 貨輪就地拆解

中國大陸籍貨輪「鈺洲啟航」因康芮颱風擱淺在野柳岸際已超過1周，外界憂心油料外洩造成海洋汙染，交通部長陳世凱今下午再前往實...

出席病團展覽 健保署副署長陳亮妤：健保不會放棄罕病

健保總額協商破局，醫界提出要罕病用藥退出健保。立法院日前舉行公聽會，多名立委支持罕藥留在健保，全案將等待衛福部長邱泰源拍...

天兔周四海陸警齊發 周五、六最靠近台灣

「天兔」颱風12日凌晨生成，預估15日、16日距台最近，強度可能達中颱，不排除14日海陸警齊發。天兔颱風的動向備受關注，氣象粉專稍早分享最新各國預測路徑，預估週五、週六對台影響最大，特別是屏東、台東地

長庚醫院再獲「幸福企業」金獎 從4000多家廠商脫穎而出

長庚醫院不僅是目前台灣規模最大、最完整的醫療服務體系，也是新世代最嚮往企業；在今年1111人力銀行舉辦的2024幸福企業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。