科工館「星動時刻」特展 377件量測類文物一次看

高雄國立科學工藝博物館有377件量測類文物，橫跨日治時代至今；科工館近日推出年度特展「星動時刻．量測傳說—量測萬物與星座的探索之旅」，攜手台灣三豐儀器展示珍貴藏品。

「星動時刻」特展是科工館年度重要的自策展覽，將展至明年9月1日，該展有「古代觀測」、「度量衡」、「大地量測」、「環境量測」、「精密量測」與「量測應用」等6大主題，結合希臘神話與12星座展示故事線，將科學知識與文物巧妙融入，量測科學的互動體驗學習模組將帶給民眾趣味與教育意義的觀展體驗。

科工館表示，該展嚴選「12大焦點展品」，並賦予星座特性，啟發量測概念與學習動機，也設計了體驗大數據，統計民眾參與的程度，於回饋區呈現不同變化趣味。

科工館在此次特展呈現經典展品，包括，新莽嘉量、各式古鐘與座鐘、台灣總督府土木局水準儀與製作布尺、公尺副原器、各式桿秤及量筒、多款百年台灣經典地震儀、各式測微儀器、水運儀等

科工館也推出專屬響應式網頁展示，民眾以行動載具挑戰任務，進行展區內部的探索，獲得有趣實用的知識，完成所有關卡後，現場就可歸納出民眾的個性與特質。此外，展場也打造奇幻空間氛圍、科技互動沉浸式多媒體。

科工館指出，20多年來持續與經濟部標準檢驗局、交通部中央氣象署、內政部國土繪測中心、農業部林業及自然保育署航測及遙測分署等單位合作，接受珍貴量測文物捐贈及推廣科普教育。今年與三豐儀器股份有限公司合作，更期待日後能深耕精密量測領域的推廣。