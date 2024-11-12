快訊

另類流水席！宜蘭淹水名店「阿芳鹹粥」也淪陷 客人雙腳泡水中吃午餐

猛搖頭部害3月大女嬰失明、發展遲緩重殘 無照保母改重判7年半

永豐餘百年慶 信誼推創意玩紙遊戲邀親子同樂

中央社／ 台北12日電

信誼基金會今天表示，永豐餘將於11月20日起舉辦百年慶系列活動，信誼也推出紙的嘉年華，設計5項好玩的創意遊戲，邀請親子在生活中實踐永續教育。

信誼基金會今天發布新聞稿指出，近幾年永續教育主題廣受重視，但很多家長卻不知道如何在日常中和孩子一起實踐；適逢永豐餘百歲生日，紙業是永豐餘的核心事業，信誼特別以「紙」為媒材，設計5項好玩的創意遊戲邀親子同樂。

信誼基金會董事長張杏如表示，永豐餘和信誼基金會都是由大家長何壽川（永豐金控前董事長）的父親所創立，永豐餘始終是信誼最大的支柱，支持信誼陪伴父母好好育兒。

為迎接百歲生日慶，永豐餘將於11月20日起一連7天，在台北101水舞廣場推出系列嘉年華會，信誼基金會也推出紙的嘉年華，結合科學和永續生活主題，為3至10歲家庭的親子，設計好玩、好看、又好學的玩紙創意遊戲。

信誼基金會提到，親子走進信誼親子遊戲區，可以跟著紙彈簧走樓梯、做出會跳舞的紙樹，或轉動紙箱積木來挑戰立體四子棋，也能動手做紙飛行器，還有特別設計的「減碳生活大富翁」，邀請全家一起挑戰，碳排量最低的贏家，還可免費獲得精美的國際繪本圖畫書。

永豐 親子

延伸閱讀

設計大師蕭青陽操刀！2025桃園農產月曆打破傳統框架 融入在地人文風景

衝著新竹縣粄食嘉年華 新埔各大粄條店擠滿排隊遊客

彰縣青年創業嘉年華將登場 推動交流展成果

永豐餘百年展呈現永續生活　11／20～26在101水舞廣場

相關新聞

醫師節這家醫院送iPhone手機或平板電腦 且連5年都送

今天是醫師節，衛福部南投醫院為了感謝醫師，今天中午舉辦醫師節慶祝活動，致贈醫師iPhone16總共73支，這已經是南投醫...

水淹宜蘭！道路全淹郵務車動彈不得、汽車淹沒 居民：第一次遇到

大雨持續傾瀉，宜蘭多處道路淹水，鄰近蘇澳國中的蘇澳鎮聖湖路、中山路交接處大水淹到腰身以上，1輛郵務車、1輛公車卡在路中動...

全球塑膠公約談判月底展開 環境部將派員參與掌握

全球塑膠公約談判將於11月底展開。環境部今天表示，將派員參與掌握進展，也呼籲減塑要從源頭減量，未來將依塑膠公約內容，提出...

一場葬禮40萬！他驚呼「死後還要花這麼多」 過來人：很便宜了

親人過世後，大多人都會找殯葬業者處理後事。一名網友分享，朋友近期因為親人過世，花費40萬舉辦葬禮，讓他驚訝直呼「人死掉還要花這麼多錢喔？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

遠雄悅來飯店、遠雄海洋公園雙獲「幸福企業」金牌

遠雄遊憩旗下的遠雄悅來大飯店、遠雄海洋公園雙品牌傳出好消息，同獲「2024幸福企業」金牌肯定。且經統計，悅來與海洋公園共...

減肥減脂喝珍奶也不怕胖 營養師三方法隨你喝

減脂期好想喝珍奶又怕前功盡棄？營養師杯蓋提供三個方法，讓你成功減脂同時還能喝珍奶！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。