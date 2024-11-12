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遠雄悅來飯店、遠雄海洋公園雙獲「幸福企業」金牌

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
遠雄遊憩董事長武祥生（前排右）代表遠雄海洋公園領取「2024幸福企業」金獎。圖/遠雄遊憩提供
遠雄遊憩董事長武祥生（前排右）代表遠雄海洋公園領取「2024幸福企業」金獎。圖/遠雄遊憩提供

遠雄遊憩旗下的遠雄悅來大飯店、遠雄海洋公園雙品牌傳出好消息，同獲「2024幸福企業」金牌肯定。且經統計，悅來與海洋公園共6百多名員工中，有近四成資歷超過10年，可見員工對企業的高度認同感與幸福感。

「2024幸福企業」由1111人力銀行主辦、全球華人集團、財團法人創新智庫暨企業大學基金會等單位協辦，共分為營造建築、科技/能源研發、休閒娛樂服務、飯店旅宿等11大類。今年票選活動吸引3,700家企業共襄盛舉，共494家獲得幸

福企業金獎標章認證。日前舉辦頒獎典禮，邀請包括國民黨主席朱立倫、前立法院長王金平、台北市副市長張溫德、新北市副市長劉和然等貴賓擔任頒獎人。

遠雄遊憩休閒事業董事長武祥生表示，「今年對於遠雄遊憩在花蓮的三大事業體，真的是不簡單的一年。但不論面對任何挑戰，遠雄悅來與遠雄海洋公園的同仁們對自己的崗位都不離不棄，遠雄遊憩對員工也堅持不裁員、不減薪政策，也就是這份雙向珍惜的情感，這份如同家人般的情感凝聚與向心力，我們更希望將這份幸福與溫暖，傳遞給來到花蓮的旅客。」

遠雄悅來大飯店資深員工張俊賢指出，「經歷疫情、地震、颱風等各種挑戰與困難，我們感情更密切、如同家人，共同面對挑戰。公司也時常舉辦家庭、重視工作與生活之間的平衡，讓我們享受工作的樂趣與生活的幸福。」

得知獲獎，遠雄海洋公園員工也溫暖回應，「海洋公園不僅僅是遊客歡笑和回憶的來源，更是員工心中的幸福基地。」

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，根據結果顯示，雇主滿足員工的薪資期待，不論是固定調薪，還是給予優於業界水準的薪資，都能讓員工「幸福有感」。且在勞資關係中，老闆懂得尊重、感謝員工的辛苦付出，以及辦公室同事相處氣氛愉悅，都是企業成功留才的關鍵。

今年對於遠雄遊憩在花蓮的三大事業體，真的是不簡單的一年。圖/遠雄遊憩提供
今年對於遠雄遊憩在花蓮的三大事業體，真的是不簡單的一年。圖/遠雄遊憩提供
遠雄遊憩旗下遠雄悅來、遠雄海洋公園獲金獎牌，同賀遠雄營造、東源營造獲金獎。圖/遠雄遊憩提供
遠雄遊憩旗下遠雄悅來、遠雄海洋公園獲金獎牌，同賀遠雄營造、東源營造獲金獎。圖/遠雄遊憩提供

海洋公園 飯店

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