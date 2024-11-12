一場葬禮40萬！他驚呼「死後還要花這麼多」 過來人：很便宜了

親人過世後，大多人都會找殯葬業者處理後事。一名網友分享，朋友近期因為親人過世，花費40萬舉辦葬禮，讓他驚訝直呼「人死掉還要花這麼多錢喔？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「辦葬禮要花到40萬喔？」為題，指出近期朋友的親戚過世，聊天時意外得知喪葬費用就花了40萬，讓他相當好奇「人死掉還要花這麼多錢喔？這是正常的價格嗎？」。

貼文一出後，不少舉辦過喪禮的網友回應自身經驗，紛紛表示「家人最近辦喪事＋塔位，大概34萬，塔位占一半」、「我母親塔位25萬，骨罐確切金額忘了，禮儀業者包括法師誦經費用，還有租殯儀館、告別式會場等大約20萬，所以40萬應該差不多」、「40萬很便宜了齁，骨灰罈跟塔位都幾十萬」、「家人大多含塔位那些30萬上下，不講究，塔位環保葬10萬差不多」。

此外，也有部分網友提供較便宜的做法，指出「可以用政府的聯合公祭」、「聯合公祭就好了，何必給殯葬業賺」、「放咖啡粉罐，灑在太平洋上就好」、「火化隨便撒就好」、「要便宜的話可以連棺木都不買，直接去火化」。