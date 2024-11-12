醫師節這家醫院送iPhone手機或平板電腦 且連5年都送

今天是醫師節，衛福部南投醫院為了感謝醫師，今天中午舉辦醫師節慶祝活動，致贈醫師iPhone16總共73支，這已經是南投醫院第5年送醫師蘋果手機或平板電腦，大手筆羨煞醫界。

南投縣幅員廣闊，偏鄉居民就醫不方便，醫師召募上也相當不易。為了讓患者們獲得妥善的醫療照顧，南投醫院洪弘昌院長除了提升醫院的軟硬體設備，對於照顧南投縣民健康的醫療人員們，院方特別從醫師間的福利互助金撥款購買iPhone16作為醫師節禮物，贈送全體醫師，讓他們感受到支持與鼓勵。

洪姓醫師表示，他在南投醫院服務，連這次已經收到4支蘋果手機、1架iPad平板電腦，除了自己用，連家人也配齊了。除了醫師外，護理師和其他員工也有禮物，由員工開會討論決定禮物種類，護理師則是選擇禮券。

南投醫院身為公立醫院，撐起南投縣醫療防疫的公醫使命。而後疫情時代，南投醫院除了持續公共衛生的任務，逐步提升南投醫院的醫療設備、人力、服務量能及緊急醫療應變能力，目標是扛下南投縣急重症病患，成為重度級急救責任醫院。

截至今天中午，南投醫院急診室就接收了超過10名緊急醫療救護系統轉送傷病患，其中更有顱內出血、外傷、呼吸困難以及胸痛休克病患等危急狀況。急診副主任黃重文說，能夠發揮所長，幫助有需要的病患，就是最好的醫師節禮物。