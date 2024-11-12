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國1東湖到內湖段增設車道工程 估12月底完工通車

中央社／ 台北12日電

為了解決國道1號汐止內湖路段的交通壅塞問題，高公局今天指出，東湖到內湖路段增設車道工程預計12月底完工通車，屆時可望有效紓解壅塞問題。

交通部高速公路局今天在記者會中表示，為了改善國1汐止到內湖路段的壅塞問題，今年1月已經完成增設北向東湖到汐止端車道，平均車速也由時速25公里提升到60公里以上。

為了持續解決尖峰時段的壅塞問題，高公局指出，國1東湖到內湖路段南下及北上也將增設1個車道，北上車道預計11月底完工通車，南下則預計在12月底前完工通車。

高公局指出，東湖到內湖路段外側受到汐五高架橋墩柱拘束，且路堤邊坡位於地質敏感區及山坡地範圍，加上高速公路北上外側尚有地方通道，因此規劃時即採半半施工方式等，透過調整路肩寬、車道寬將雙向主線分別各增加1車道。

高公局表示，另外，為改善基隆至內湖路段尖峰時段壅塞，已陸續完成東湖至汐止交流道改善、汐止康寧路增設南下匝道等工程，東湖至內湖雙向交通改善工程完工後，定能有效紓解交通壅塞。

內湖 汐止 車道

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