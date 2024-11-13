全台最大烘焙王麵包大賽11/15登場！世界麵包大賽季軍王柏峰揭開「好吃的秘密」和觀戰亮點

2024 UniBread烘焙王麵包大賽即將登場，選出年度烘焙王的冠軍代表台灣前往法國，在明年法國世界麵包大賽（10th MONDIAL DU PAIN）中與各方高手同台PK，精采程度堪稱麵包界的「黑白大廚」！上屆代表台灣前往法國參賽的王柏峰師傅，一舉拿下 「世界麵包大賽季軍」、「有機營養麵包冠軍」、「甜麵包人氣特別獎」，賽前風光「回娘家」，也帶來創意美味兼具的作品，讓大眾近距離感受世界級的美味。

2024 UniBread烘焙王麵包大賽將登場，上屆冠軍王柏峰師傅帶著得獎作品「回娘家」。 圖／吳彥鋒攝影

王柏峰表示，在各大國際賽中，MONDIAL DU PAIN 是烘焙人心目中的最高殿堂，如同「麵包界的奧運」，也是台灣麵包師傅夢寐以求的舞台，象徵著最高的榮譽和成就，而全台規模最大、難度最高的UniBread烘焙王麵包大賽，正是接軌國際的跳板。

「麵包不僅僅是果腹，也可以很有營養價值！」

王柏峰自2011年踏入烘焙業，十多年來，他堅持「麵包營養價值」與「烘焙業者誠信經營」，是做出好麵包的關鍵。這次獲得MONDIAL DU PAIN特別獎的「超纖有機營養麵包」，蘊藏許多創意和巧思，酸種麵包融入漢方養生食材，如：桂圓、枸杞等，每一口都吃得到甘甜麥香與活麵種的微酸尾韻，且外酥內軟、越嚼越香，除了口感讓評審驚艷，營養價值也獲得大賽營養師評比冠軍。

「超纖有機營養麵包」獲得2023 MONDIAL DU PAIN特別獎。 圖／吳彥鋒攝影

「我希望能讓大家知道，麵包不僅僅是果腹這麼簡單；經過設計的麵包，可以讓大家攝取到更多元的營養。」王柏峰說，對於11月15日即將登場的UniBread烘焙王麵包大賽，王柏峰認為本屆四位決賽選手，各個深藏不露，勢必會帶給大眾不一樣的麵包衝擊。他邀請對烘焙有興趣的朋友，在11月15日下午2點到2點半，來參觀精彩的出爐過程；喜好美食的朋友，也可以在11月16日下午2點來欣賞藝術麵包神乎其技的組裝過程，保證讓人大開眼界！

全球麵包師傅角逐的王者之戰

UniBread烘焙王麵包大賽由法國在臺協會商務處與統一企業集團主辦，法國在臺協會商務處處長高德廉 ( François Cotier) 來台多年，樂見每屆比賽都有越來越多的選手參與，參賽者把法式麵包的精髓掌握得益發純熟。近年他看到許多年輕師傅像吳寶春，嘗試把荔枝、桂圓等台灣滋味注入法式麵包，運用各式不同的台灣在地食材及特色水果，為法國深厚的麵包文化激盪出新創意、新美味。

法國在臺協會商務處處長高德廉(右)與2022UniBread烘焙王麵包大賽冠軍王柏峰師傅(左)合影。 圖／吳彥鋒攝影

每屆從UniBread烘焙王麵包大賽脫穎而出的冠軍選手，將取得隔年參加 MONDIAL DU PAIN大賽的資格。該比賽由法國政府授予的榮譽獎項「MOF最佳麵包工藝師」發起，不只是法國最具指標意義的麵包競賽，也是全球麵包師傅角逐的王者之戰，每屆皆吸引世界各地的麵包職人前來參賽。

高德廉解釋，「如同台灣茶在國際間無可匹敵，法式麵包也是麵包之巔，法國人對於麵包品質的要求非常高，因此，麵包師傅的作品只要能在這個競賽中獲得肯定，就等於征服了全世界。」

王柏峰也鼓勵參賽者，把比賽作為自我挑戰的目標，藉由比賽來檢視、驗證自己一路走來的學習，看看自己的實力到哪裡，同時觀察其他國家與台灣製作出來的麵包水準有什麼不同、是否有新的元素，參與比賽是精進專業、提升國際競爭力的好機會。

香檸雲朵布里歐獲得2023 MONDIAL DU PAIN最佳人氣獎。 圖／吳彥鋒攝影

傳統手揉長棍，細膩工法展現簡單純粹的美味。 圖／吳彥鋒攝影

魔術方塊，獨特的九宮格外型，口感多元層次豐富。 圖／吳彥鋒攝影

馬戲團球，帶來視覺和美味口感的雙重享受。 圖／吳彥鋒攝影

2024UniBread烘焙王麵包大賽

11/15 (五) 南港展覽館 #等你來觀戰

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賽後國際烘焙講習會報名請至 https://forms.gle/4ZrX14voaHB7xxrQ8