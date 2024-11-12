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東北季風+桔梗颱風 鄭明典：雲型符合東北季風共伴效應特徵

聯合報／ 記者陳智華/台北即時報導
中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書po圖指出，看大陸冷高壓和桔梗颱風位置的配置，現在的雲型符合東北季風共伴效應的特徵。擷取自鄭明典臉書
中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書po圖指出，看大陸冷高壓和桔梗颱風位置的配置，現在的雲型符合東北季風共伴效應的特徵。擷取自鄭明典臉書

今受東北季風影響，加上桔梗颱風外圍雲系影響，氣象署針對北北基宜及花蓮等5縣市發布豪雨特報，其中宜蘭為大豪雨，恐一路下到晚上。而宜蘭全縣降下暴雨，冬山鄉多處道路淹水、溪水暴漲，台鐵新馬至蘇澳新站間路線淹水，軌道遭淹泥水淹沒宛如河道，雙線交通中斷，部分列車有所延遲，甚至有一輛221次花蓮開往樹林列車，因水淹軌道無法通行，被迫退回蘇澳新站等待，預估延誤40分鐘。

今天上午起雨炸宜蘭，網友在臉書社團通報，華德福後山的照安溪溪水暴漲，水勢之大10年僅見；不少網友紛紛回報，安平坑溪、大安路、香中路等地都出現淹水災情。

中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書po圖指出，看大陸冷高壓和桔梗颱風位置的配置，現在的雲型符合東北季風共伴效應的特徵。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

宜蘭 東北季風 淹水

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