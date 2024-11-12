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改善交通壅塞 國1東湖-內湖南北各增1車道年底前通車

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
國道1號北向汐止系統至東湖交流道車道改善工程。圖／高公局提供
國道1號北向汐止系統至東湖交流道車道改善工程。圖／高公局提供

為改善汐止內湖路段重現性壅塞，交通部高速公路局今年1月完成北向東湖至汐止端車道調整改善，主線由2車道調整為3車道，高架道路汐止端至汐止系統路段則由4車道調整為5車道，另規劃國道1號東湖至內湖路段南下及北上增設1車道改善工程，北上路段將於11月底完成改善開放通車；南下路段預計於12月底改善開放通車。

高公局指出，東湖內湖雙向路段因車流量大且匝道匯出入交織頻繁，尖峰時段常有壅塞情形。而因為東湖-內湖雙向，外側受到汐五高架橋墩柱拘束，且路堤邊坡位於地質敏感區及山坡地範圍，加上高速公路北上外側尚有地方道路，施工期間需克服地質與交通維持問題，因此辦理拓寬施工空間、地質條件及交通維持。

高公局表示，此次施作過程採半半施工方式，另為降低對交通衝擊，規設階段即考量相關工法及進出動線，並與台北市政府協調從市區道路進出工區，透過調整路肩寬、車道寬等方式，將雙向主線分別各增加1車道，將車流交織往外移動以減少對主線干擾，紓緩車輛交織降低壅塞。

高公局也說，此次工程期間除須克服前述地質及空間限制，為降低交通干擾採用大量夜間施工，整體施工條件更嚴苛；此外，工程期間，遭遇技術人力斷層、缺工缺料及台電、中油、中華電信等民生管線道，以及水土保持敏感地區等施工障礙。

高公局說明，隨著大台北生活圈經濟快速成長，北北基往來的交通需求亦快速增加，為改善基隆-內湖路段尖峰時段壅塞，已陸續完成汐止系統-東湖交流道改善、汐止康寧路增設南下匝道等工程，東湖-內湖雙向交通改善工程完工後，能有效紓解交通壅塞。

內湖 汐止 車道

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