花蓮、大林、台中、台北4家慈濟醫院 獲幸福企業金獎

花蓮、大林、台中、台北4家慈濟醫院榮獲1111人力銀行生技醫療類2024年幸福企業金獎，台東的關山慈濟醫院獲銀獎肯定，各院代表昨天在台北寒舍艾美酒店接受表揚。

慈濟醫療法人林俊龍執行長表示，證嚴法師創辦慈濟醫院的理念是「一切以病人為中心」，要能照顧好病人，一定要為同仁提供優質的工作環境與福利，感恩慈濟醫院主管以身作則，透過義診、賑災等行動，帶動同仁體會「施比受更有福」的真實幸福。

第3度獲獎的台北慈濟醫院，長年落實職場公平與尊重，提供友善工作環境及各項員工福利；趙有誠院長表示，台北慈濟醫院大家都將彼此視為家人，以「感恩、尊重、愛」的慈濟精神照顧所有病苦的人，他認為這就是同仁工作幸福感的來源。

「在花蓮慈濟醫院，沒有員工，只有家人。」花蓮慈院院長室醫務秘書李毅醫師表示，這是花蓮慈院二度獲得金獎，院方提供安全、健康、友善的工作場域，並持續優化工作流程與環境，建立有溫度的人才培育制度，重視同仁與家人的健康，薪資及獎勵亦優於同業平均水平。

位於嘉義的大林慈濟醫院首次獲得金獎肯定，該院被暱稱為「田中央的大病院」，擁有優美的院區環境與濃厚的人情味；院方長年推動健康促進醫院活動，關懷同仁的身心靈健康，院內設有免費的幸福咖啡、幸福KTV讓同仁抒壓、放鬆，每年提供同仁免費心理諮商服務，大林慈濟醫院主任秘書劉鎮榮表示，院方提供經費補助並鼓勵同仁自發成立多元性質社團，如運動、音樂、語文學習、手工藝等，增進不同單位同仁互動的機會，營造友善幸福職場。

首度獲得金獎榮譽的台中慈濟醫院，提供優渥薪資、考核晉級加薪等完善制度，提供護理簽約金、藥師高額留任獎金；院方負擔所有員工福利事項運作經費，同仁不需提繳福利金，院方鼓勵同仁成立30個動、靜態社團，提供健身房與設備；代表出席領獎的蔡顯揚副院長表示，為提高一線臨床同仁準時下班率，台中慈濟醫院也積極優化流程與輔助設施；非一線單位同仁可選擇多種彈性工時，方便安排照顧年幼子女或長輩，設有宿舍大樓、幼兒園讓同仁子女就近就讀，方便照顧。

關山慈濟醫院今年首度參加就獲得幸福企業銀獎，院方長年推動同仁的生活、工作平衡計畫，每年院慶舉辦馬拉松路跑活動，吸引全台跑者到關山參加，帶動關山鎮民與全院同仁運動風氣；定期辦理員工抒壓課程，調薪制度完善，提供職涯發展與學習機會，鼓勵同仁參與慈善義診，獎勵參與海外醫療專業研討會議。