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貴森森！宜蘭三星蔥拍賣價飆漲每公斤1000元 創下歷史天價

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
零售攤架上的三星蔥「貴森森」，讓消費者買不下手。記者戴永華／攝影
零售攤架上的三星蔥「貴森森」，讓消費者買不下手。記者戴永華／攝影

颱風後蔬菜供需尚未復原，青蔥出貨量少之又少。宜蘭三星蔥在台北農產運銷公司的拍賣價今天飆上每公斤1000元，首度突破四位數，平均價每公斤861.3元，無論最高價與均價都創下歷史新高，令人咋舌；但出貨量只有195公斤，則是創下歷史新低，消費者大呼買不下手。

宜蘭三星蔥的品質非常好，向來都是市場搶手貨，拍賣價格也比其他產區好。最近全台各地的蔥田因為受到凱米、山陀兒、康芮3颱來襲，淹水致青蔥收成受影響，最近幾乎「無蔥可採」，送往北農的三星蔥拍賣價屢創新高，產量頻創新低。

今天北農的三星蔥拍賣價，竟然創下每公斤最高價1000元、平均價861.3元，是往年同期的3倍高價；往年三星蔥出貨量約1千至2千公斤，颱風後連日多雨，青蔥來不及成長，栽種收成也需要100天，今天三星蔥出貨量只有195公斤，少得可憐。

三星地區農會總幹事李智遠說，幾個颱風接連來襲，加上宜蘭已經連續下雨約1個月，青蔥倒伏腐爛，復耕困難，評估青蔥的出貨量還會持續銳減，蔥價處於高檔震盪尚需維持一陣子。

零集攤架上醜醜的青蔥每斤售價200多元，康小姐說，真的讓人買不下手，最近就不要吃青蔥了；蔥燒餅業者表示，青蔥不能久冰久放，如今蔥價漲到不像話，如果成本提高撐不下去，會考慮是否要調漲價格。

颱風後蔥田尚未復原，三星蔥拍賣價飆上每公斤1000元，創歷史新高；但出貨量只有195公斤，創歷史新低。圖／三星地區農會提供資料照
颱風後蔥田尚未復原，三星蔥拍賣價飆上每公斤1000元，創歷史新高；但出貨量只有195公斤，創歷史新低。圖／三星地區農會提供資料照
三星蔥在台北農產運銷公司的拍賣價飆上每公斤1000元，首度突破四位數，平均價每公斤861.3元，無論最高價與均價都打破歷史新高，消費者大呼買不下手。圖／三星地區農會提供資料照
三星蔥在台北農產運銷公司的拍賣價飆上每公斤1000元，首度突破四位數，平均價每公斤861.3元，無論最高價與均價都打破歷史新高，消費者大呼買不下手。圖／三星地區農會提供資料照
宜蘭三星蔥拍賣價飆上每公斤1000元，首度突破四位數，平均價每公斤861.3元，無論最高價與均價都創下歷史新高；但出貨量只有195公斤，創歷史新低。圖／三星地區農會提供
宜蘭三星蔥拍賣價飆上每公斤1000元，首度突破四位數，平均價每公斤861.3元，無論最高價與均價都創下歷史新高；但出貨量只有195公斤，創歷史新低。圖／三星地區農會提供

北農 均價 颱風

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