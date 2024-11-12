快訊

豪雨狂炸！台鐵新馬至蘇澳新站「軌道如河道」雙線不通

估天兔颱風3地在陸警範圍 專家曝與21年前米勒相似：陣雨恐集中東南部

男人圓夢！大樹藥局真的可以換PS5 免費兌換規則曝光、網大讚：老公很喜歡

艾美獎主持人來台拍節目 深入體驗文化與自然之美

中央社／ 台北12日電

知名艾美獎主持人約瑟夫．羅森多（Joseph Rosendo）日前來台拍攝旅遊節目Joseph Rosendo's Steppin’ Out第2季，以永續旅遊為主題要帶觀眾體驗台灣文化與自然之美。

交通部觀光署今天發布新聞稿表示，邀請美國知名旅遊節目主持人約瑟夫．羅森多來台為美國公共電視網（PBS）製作的旅遊節目Joseph Rosendo's Steppin’Out第2季拍攝台灣特輯。

觀光署說，約瑟夫曾因製作長青節目Travelscope的台灣特輯入圍並贏得多項艾美獎及泰利獎，對台灣情有獨鍾，這次將以永續旅遊為主題，深入體驗台灣的文化與自然之美，並預計於明年5月播出，屆時節目將覆蓋美國及加拿大地區。

觀光署表示，新節目將從和平島地質公園展開，帶領觀眾沿著友善生態的石籠步道，深入探索秘境阿拉寶灣。自行車騎行跟體驗鐵道歷史之旅行程中，約瑟夫也將於舊草嶺隧道騎乘單車，體驗友善自行車道和豐富的鐵道歷史，接著前往草嶺古道遠眺龜山島。

觀光署指出，這次拍攝將聚焦東北角的綠色旅遊產業及觀光圈，並安排約瑟夫挑戰台灣的傳統戲曲，感受中華文化之美，並探訪宜蘭傳統市場，體驗百年刀店與青草茶，感受代代相傳的台灣精神。

美國 草嶺古道 觀光署

延伸閱讀

2026、2027台灣燈會主辦縣市出爐 嘉義縣、苗栗縣獲選

美台日生命勵團隊環島 體驗雲嘉南自行車運動夕鹽段友善無障礙旅遊環境

「好澎遊Chill嗨嗨」澎湖主題特色遊程　帶來不一樣的澎湖旅遊體驗！

台灣e-Gate僅10秒 友善大馬穆斯林通關逕赴祈禱室

相關新聞

貴森森！宜蘭三星蔥拍賣價飆漲每公斤1000元 創下歷史天價

颱風後蔬菜供需尚未復原，青蔥出貨量少之又少。宜蘭三星蔥在台北農產運銷公司的拍賣價今天飆上每公斤1000元，首度突破四位數...

雨區擴大！5縣市豪雨特報宜蘭大豪雨 恐下到晚上

雨區擴大，雨勢升級。中央氣象署下午15時針對北北基宜及花蓮等5縣市發布豪雨特報，其中宜蘭為大豪雨，恐一路下到晚上。

台南8歲童確診腸病毒克沙奇A16重症 衛生局籲提高警覺

台南市衛生局今下午發布，一名8歲學童因出現發燒、口腔破皮、雙手掌紅疹、肢體無力等症狀，3日前往就醫，經治療後症狀改善，8...

台大台南農改場數位平台 技術提升蘆筍栽培效益今辦觀摩

台南區農業改良場與台大生物機電工程系、蜂巢數據科技、佐翼科技合作研發智慧生產技術，三個單位今天在佳里區農民黃彥碩的設施蘆...

M痘疫苗開放自費接種...8家接種醫院曝 一劑價格直逼7千元

國際M痘疫情升溫，疾管署12月起開放台大、亞東等8家旅遊醫學醫院提供自費M痘疫苗，每劑6986元。衛福部疾管署發言人羅一...

東北季風+桔梗颱風 鄭明典：雲型符合東北季風共伴效應特徵

今受東北季風影響，加上桔梗颱風外圍雲系影響，氣象署針對北北基宜及花蓮等5縣市發布豪雨特報，其中宜蘭為大豪雨，恐一路下到晚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。