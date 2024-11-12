今年國道A1事故增加 分心、疲勞駕駛占比也攀升

國道行車事故層出不窮，高速公路局統計指出，今年截至10月底，國道上A1死亡事故總計57件，較去年同期增加；其中，肇事原因為分心疲勞駕駛者計21件，占比達36.8%，也較去年同期28.9%明顯增加。另外，今年小車遭大車夾擊事故計4件，造成8死11傷，均為分心或疲勞駕駛所致。

高公局統計，今年截至10月底，國道上A1死亡事故總計57件，較去年同期45件明顯增加，肇事原因為分心疲勞駕駛者計21件，也較去年13件增加。此外，小車遭大車夾擊事故計4件，造成8死11傷，且均為分心或疲勞駕駛所致，如7月15日下午國道3號南向195.1公里處事故，導致2人死亡、5人受傷。

高公局指出，高速公路行車速度較快，駕駛人所需應變視距較長，一旦分心或疲勞駕駛，恐反應不及發生自撞或追撞事故，除影響自身安全，也可能引起二次事故。

高公局呼籲，小型車行駛於大車中間或前後方，若發生追撞事故其嚴重程度加劇，應避免行駛於兩輛大車之間，如行駛於大車中間，應注意前後車距並適時準備變換車道離開大車，避免行駛大車中間或緊貼大車後方，如因車流量大無法及時離開，可開啟警示燈提醒後方大車保持安全距離。

另外，若小型車後方有大車，應適當加速拉開與後方大車之距離或變換至其他車道，避免前方有緊急狀況，後方大車煞車不及造成追撞；若前方有大車，因視線會受阻礙，建議拉開與前方車距，爭取較多應變時間。

高公局也說，台灣因地形及季風因素，每年冬、春兩季易起霧，影響駕駛人視線情形，每年11月至隔年3月間，高速公路易起霧路段為國道1號內湖、林口、楊梅、三義、彰化、員林、西螺、新營及仁德；國道3號七堵、樹林、龍潭、關西、香山、南投、竹山、梅山、關廟及田寮；國道5號坪林；國道6號霧峰系統至國姓等路段。

高公局指出，當能見度在500公尺以下的大霧或濃霧時，對行車視線影響甚鉅，行駛國道如遇濃霧，應適當減速及正確使用燈光、拉大車距，勿頻繁變換車道或暫離高速公路。