M痘疫苗開放自費接種...8家接種醫院曝 一劑價格直逼7千元

國際M痘疫情升溫，疾管署12月起開放台大、亞東等8家旅遊醫學醫院提供自費M痘疫苗，每劑6986元。衛福部疾管署發言人羅一鈞表示，不符合公費接種資格，但經醫師評估有暴露風險者，包含沒有健保身份的外籍人士、將前往高風險國家者，12月1日起可以自費接種。

現有公費M痘疫苗接種條件，包括：近1年有風險性行為者，如多重性伴侶，包括在非同一時間與超過1人發生性行為、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者等儘速接種，應儘速完成2劑M痘疫苗接種。

羅一鈞說，12月1日起提供M痘疫苗自費接種服務，建議民眾出國前6至8周至旅遊醫學門診評估，完成2劑疫苗接種；由於2劑間隔至少4周，若不及完成，建議出國前2周至少完成1劑。

考量民眾接種需求及旅遊醫學門診服務量能，先由6個直轄市8家旅遊醫學合約醫院，分別為台大醫院、亞東紀念醫院、台北慈濟醫院、衛生福利部桃園醫院、衛生福利部台中醫院、童綜合醫院、成功醫院及高雄市立聯合醫院。

疫苗自費每劑6986元，其餘費用如診察費、掛號費、藥事服務費等，由合約院所依醫療機構收費標準自訂收費金額。羅一鈞說明，該費用包含採購價6806元以及物流冷鏈等成本180元，此為價格經過成本估算，跟先前專案進口轉自費接種的黃熱病疫苗2724元、腦膜炎疫苗1743元採取相同模式。

疫情中心副主任李佳琳表示，全球M痘疫情近期上升，亞太地區如澳洲達到高峰，紐西蘭則在10月上升。目前提升旅遊疫情建議等級至「第二級：警示」的國家，包括：剛果民主共和國、蒲隆地、美國、巴西、澳大利亞。

「第一級：注意」國家，亞洲的泰國、中國、越南、馬來西亞、沙烏地阿拉伯；歐洲的西班牙、英國、葡萄牙、德國、法國，美洲之秘魯、墨西哥、哥倫比亞、加拿大、阿根廷、厄瓜多、多明尼加；非洲的中非共和國、盧安達、烏干達、肯亞、奈及利亞、象牙海岸等國。

M痘原本是接觸囓齒類或靈長類動物感染，分成第I型跟第II型。羅一鈞說，目前第I型主要仍在非洲，其餘瑞典、泰國、印度、德國、英國也有監測到；澳洲則是第II型流行，從今年5月至今累積超過千例。

世界衛生組織及各國監測資料顯示，全球今年截至第44周累計報告約2萬1195例確診病例，多集中於非洲（50.7%）及美洲（27.7%)。剛果民主共和國東部及蒲隆地5月起爆發Ib亞型疫情，WHO已將其列為國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC），並呼籲各國注意跨境傳播，目前非洲國家的烏干達、盧安達、肯亞、辛巴威、尚比亞，歐亞國家之泰國、瑞典、印度、德國、英國等均已出現Ib病例。