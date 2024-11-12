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颱風康芮農損逾20億元 花東雲中損失較重

中央社／ 台北12日電

颱風康芮造成的農損持續更新，農業部今天發布，彙整各縣市政府通報資料，截至12日上午11時，農業產物及民間設施損失累計新台幣20億218萬元，台東、雲林、台中、花蓮災情較為嚴重。

農業部統計各縣市損失情況，台東縣損失5億3280萬元、占前述農損總額的27%居冠。雲林縣損失5億1853萬元、占26%居次。台中市損失3億611萬元、占15%第三。以及花蓮縣損失3億227萬元、占15%等較為嚴重。

農產損失部分，累計16億4736萬元(含養蜂損失2萬元)，農作物被害面積2萬9774公頃，損害程度31%，換算無收穫面積9114公頃。

前五大受損作物主要為二期水稻，被害面積1萬146公頃，損害程度39%，換算無收穫面積3973公頃，損失4億920.2萬元。

其次是梨子損失2億3326.2萬元，主要產地是台中。第三是番荔枝（釋迦）損失1億4523.8萬元，主要產地是台東。蒜頭損失1億4505.1萬元，主要產地是雲林。以及落花生損失7959.9萬元，主要產地是雲林。

畜產損失450萬元，主要是雞、豬及鴨受損。漁產損失4115萬元，主要是牡蠣及吳郭魚受損。林產損失186萬元，主要是林木受損。

民間設施損失3億731萬元，主要是漁業設施損失2億5494萬元，包含漁船及定置網毀損；另外是農業設施、畜產設施受損，以及農田流失及埋沒。

農業部補充，現金救助與低利貸款的地區、項目，已公告在官網公告專區，農損統計持續彙整更新。

康芮颱風

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