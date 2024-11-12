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與2003年米勒颱風相似！吳聖宇：天兔颱風陣雨恐集中東南部

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與2003年米勒颱風相似！吳聖宇：天兔颱風陣雨恐集中東南部

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
吳聖宇指出，天兔颱風路徑跟米勒颱風相似，陣雨恐集中東南部。擷取自吳聖宇臉書
吳聖宇指出，天兔颱風路徑跟米勒颱風相似，陣雨恐集中東南部。擷取自吳聖宇臉書

天兔颱風今天凌晨2時生成，中央氣象署預報員朱美霖上午指出，預測天兔颱風朝菲律賓東方海面移動，可能增為中颱，周四逐漸接近巴士海峽及台灣附近，不排除周四發海警，周五、周六距台灣最近影響最大，但路徑仍有不確定性，可能從台灣東方海域往西通過或接近台灣南方再往東北方移動。周五到周日清晨在迎風面花東、恆春半島，甚至為北部及南部這一帶來較大降雨。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，天兔颱風有機會逼近，照氣象署最新的預報資料來看，周四(14日)接近呂宋島東北部，周五(15日)北轉進入巴士海峽，周六(16日)經台灣東南部近海後向東北加速移動，周日(17日)遠離台灣附近區域。

吳聖宇指出，如果天兔路徑不變，預估有機會在周四中午前發布巴士海峽、東南部海域海上颱風警報，後續接著發布花蓮、台東、高屏地區的陸上颱風警報機會也不低。但因預報路徑仍有變化空間，是不是會更往東邊調整，還需要持續觀察。

從模式預報的資料來看，吳聖宇指出，天兔颱風範圍小，接近台灣過程會逐漸減弱，後期路徑往東北偏轉出去機會大，風雨情況可能會較為集中於宜蘭以南、花東、恆春半島以及高屏山區等地，其他區域受影響相對較小，不過一樣要看路徑會不會有變化，目前只是暫時推估。

吳聖宇說，過往颱風路徑，值得參考的對象是2003年的米勒颱風，路徑相同、都是11月颱，大氣環境以及颱風本身的型態條件也類似，當年米勒颱風的降雨集中在東南部，目前依照ECMWF做出來的降雨累積也大致相同。

吳聖宇也說，按照現在的預報，到了17日，天兔跟萬宜兩個颱風距離可能會蠻近的，會不會有什麼特別的變化? 現在還不知道，後續也值得密切注意。

天兔 氣象署 颱風

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