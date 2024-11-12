腸病毒就醫2.1萬人創新高 8歲童雙腳無力 重症入住ICU

腸病毒疫情持續上升，上周就診人次達到2.09萬人次，上升4.7%。疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，就診人次的增幅雖趨緩，但仍為10年同期最高以及今年單周最高。疾管署發言人羅一鈞預估，腸病毒疫情高原期會持續到11月中下旬，高峰就診單周上看2.2萬人次，預期12月底才脫離流行期。

依據疾管署監測資料顯示，第45周即11月3日至11月9日的門急診就診計2萬913人次，較前一周就診人數1萬9982人次，上升4.7%，疫情呈上升趨勢且處高原期。

李佳琳指出，腸病毒上周新增3例D68型輕症，個案皆在南部，年齡介於2至18歲，都痊癒、恢復良好；上周也1例腸病毒重症，為首例克沙奇A16型重症。

防疫醫師林詠青說，重症個案為南部8歲男童沒有潛在病史，11月初出現雙腳無力、疼痛等症狀，先在診所就醫並開立口服藥物，雖然症狀一度改善但當天又發燒，因此隔天再度就醫，發現口腔內有疱疹性咽峽炎、步態不穩，安排醫院轉診。由於懷疑併發腸病毒重症，收治加護病房，後續症狀改善迅速，住院第6天出院。根據疫調，同住接觸者沒有症狀，同學中有一例疑似症狀，但不能排除是無症狀者傳染所致。

今年累計7例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型3例、克沙奇A10型2例，克沙奇A16型及克沙奇 B4型各1例 ，其中5例為未滿1歲幼童。

社區流行腸病毒以克沙奇A型為主，近4周克沙奇A16型占比達37.7%，高於克沙奇A6型、占17%。第43周即10月20日至26日全國停課統計為單周347班，高於過去4年，其中幼兒園263班、國小27班、托嬰中心等其他機構57班。

疾管署提醒，腸病毒型別多元，目前除腸病毒A71型外，其他型別尚無疫苗可供預防，呼籲大人小孩皆應持續採行相關預防措施，保持良好的個人衛生習慣、注意居家及學習環境的通風及定期清潔消毒、時常清洗及消毒幼兒常接觸物品及玩具、避免接觸感染者、有疑似症狀儘速就醫、於流行期避免出入人多擁擠的公共場所等，才能防範社區內不同型別腸病毒之感染與侵襲。

另，請家長及教托育人員留意學童及嬰幼兒健康狀況，如孩童經醫師診斷為感染腸病毒時，應在家休息，並避免與其他嬰幼兒接觸或至人口密集的公共場所，如出現重症前兆病徵，請儘速送至大醫院，以及時獲得妥適治療。

疾管署強調，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請盡速送到大醫院接受治療。