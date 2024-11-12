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影／IG美女網紅考進台電 挑戰電力職人工作

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
台電最近正在舉辦配電線路維護新進員工訓練，他們要經過1年的專業訓練，才能成為合格的電力維護職人。記者劉學聖／攝影
台電最近正在舉辦配電線路維護新進員工訓練，他們要經過1年的專業訓練，才能成為合格的電力維護職人。記者劉學聖／攝影

颱風天災經常造成電力受損，民眾最怕的就是停電，其實電力搶修人員養成十分不容易，台電最近正在舉辦配電線路維護新進員工訓練，他們要經過1年的專業訓練，包括半年在高雄訓練中心集中訓練，以及下放各單位實地訓練半年，合格成為正職台電員工，才能開始各項維護及搶修工作，今年總共有432人報到，有多位女性也來報到受訓。

其中新進女員工陳星汝，在IG經營美食部落客，擁有近8千粉絲追蹤，她說自己沒有懼高症、不怕爬電杆，訓練過程中「覺得累，但還能接受」，會努力從零基礎的素人，接受訓練成為獨當一面的電力維護職人。另一名新進員工賴品縈在台中的醫院當了6年的護理師，因為父親是台電退休員工，姐姐也是台電的配電類工程人員，她聽兩人分享工作甘苦談，在家人鼓勵下報考台電，也想挑戰配電維護工作。此外這次新進員工還有一對父子檔。原本從事水電工作的爸爸陳明建說，疫情期間水電工作業務受到影響，讓他起心動念想要投入台電工作，兒子陳秉羿受他影響，也想考台電，甚至在15歲時通過丙級配電線路裝修證照，兩人約定一起考台電，果真在今年同時考進台電養成班當同學。

每當停電事故發生，都能看到台電黃色工程車緊急趕赴現場搶修，其實電力搶修人員養成十分不容易，台電去年新進人員配電線路維護訓練有397人，結訓的僅有355人，約1成人員退訓。當停電事故發生，黃色工程車總是疾駛現場進行搶修，背後是台電嚴格的培訓機制，造就一批「黃衣英雄」，為電力穩定默默付出。

台電「配電線路維護類」新進人員受訓，今年共有432人報到，包括從護理人員轉職的賴品縈（右）以及美食部落客陳星汝（左），都想挑戰電力職人工作。記者劉學聖／攝影
台電「配電線路維護類」新進人員受訓，今年共有432人報到，包括從護理人員轉職的賴品縈（右）以及美食部落客陳星汝（左），都想挑戰電力職人工作。記者劉學聖／攝影
台電最近正在舉辦配電線路維護新進員工訓練，他們要經過1年的專業訓練，才能成為合格的電力維護職人。記者劉學聖／攝影
台電最近正在舉辦配電線路維護新進員工訓練，他們要經過1年的專業訓練，才能成為合格的電力維護職人。記者劉學聖／攝影
台電最近正在舉辦配電線路維護新進員工訓練，他們要經過1年的專業訓練，才能成為合格的電力維護職人。記者劉學聖／攝影
台電最近正在舉辦配電線路維護新進員工訓練，他們要經過1年的專業訓練，才能成為合格的電力維護職人。記者劉學聖／攝影
台電最近正在舉辦配電線路維護新進員工訓練，他們要經過1年的專業訓練，才能成為合格的電力維護職人。記者劉學聖／攝影
台電最近正在舉辦配電線路維護新進員工訓練，他們要經過1年的專業訓練，才能成為合格的電力維護職人。記者劉學聖／攝影
台電「配電線路維護類」新進人員受訓，今年共有432人報到，包括從護理人員轉職的賴品縈（右）以及美食部落客陳星汝（左），都想挑戰電力職人工作。記者劉學聖／攝影
台電「配電線路維護類」新進人員受訓，今年共有432人報到，包括從護理人員轉職的賴品縈（右）以及美食部落客陳星汝（左），都想挑戰電力職人工作。記者劉學聖／攝影
台電最近正在舉辦配電線路維護新進員工訓練，他們要經過1年的專業訓練，才能成為合格的電力維護職人。記者劉學聖／攝影
台電最近正在舉辦配電線路維護新進員工訓練，他們要經過1年的專業訓練，才能成為合格的電力維護職人。記者劉學聖／攝影
台電「配電線路維護類」新進人員受訓，今年共有432人報到，美食部落客陳星汝（左）認真爬電桿挑戰電力職人工作。記者劉學聖／攝影
台電「配電線路維護類」新進人員受訓，今年共有432人報到，美食部落客陳星汝（左）認真爬電桿挑戰電力職人工作。記者劉學聖／攝影
台電最近正在舉辦配電線路維護新進員工訓練，他們要經過1年的專業訓練，才能成為合格的電力維護職人。記者劉學聖／攝影
台電最近正在舉辦配電線路維護新進員工訓練，他們要經過1年的專業訓練，才能成為合格的電力維護職人。記者劉學聖／攝影
原本從事水電工作的陳明建（左）與兒子陳秉羿（右）相約考進台電，果真在今年同時考進台電養成班當同學。記者劉學聖／攝影
原本從事水電工作的陳明建（左）與兒子陳秉羿（右）相約考進台電，果真在今年同時考進台電養成班當同學。記者劉學聖／攝影
台電最近正在舉辦配電線路維護新進員工訓練，他們要經過1年的專業訓練，才能成為合格的電力維護職人。記者劉學聖／攝影
台電最近正在舉辦配電線路維護新進員工訓練，他們要經過1年的專業訓練，才能成為合格的電力維護職人。記者劉學聖／攝影
台電「配電線路維護類」新進人員受訓，今年共有432人報到，美食部落客陳星汝認真爬電桿挑戰電力職人工作。記者劉學聖／攝影
台電「配電線路維護類」新進人員受訓，今年共有432人報到，美食部落客陳星汝認真爬電桿挑戰電力職人工作。記者劉學聖／攝影
台電「配電線路維護類」新進人員受訓，今年共有432人報到，包括從護理人員轉職的賴品縈都想挑戰電力職人工作。記者劉學聖／攝影
台電「配電線路維護類」新進人員受訓，今年共有432人報到，包括從護理人員轉職的賴品縈都想挑戰電力職人工作。記者劉學聖／攝影
台電「配電線路維護類」新進人員受訓，今年共有432人報到，美食部落客陳星汝認真爬電桿挑戰電力職人工作。記者劉學聖／攝影
台電「配電線路維護類」新進人員受訓，今年共有432人報到，美食部落客陳星汝認真爬電桿挑戰電力職人工作。記者劉學聖／攝影
台電最近正在舉辦配電線路維護新進員工訓練，他們要經過1年的專業訓練，才能成為合格的電力維護職人。記者劉學聖／攝影
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停電 台電

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