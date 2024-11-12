影／IG美女網紅考進台電 挑戰電力職人工作

颱風天災經常造成電力受損，民眾最怕的就是停電，其實電力搶修人員養成十分不容易，台電最近正在舉辦配電線路維護新進員工訓練，他們要經過1年的專業訓練，包括半年在高雄訓練中心集中訓練，以及下放各單位實地訓練半年，合格成為正職台電員工，才能開始各項維護及搶修工作，今年總共有432人報到，有多位女性也來報到受訓。

其中新進女員工陳星汝，在IG經營美食部落客，擁有近8千粉絲追蹤，她說自己沒有懼高症、不怕爬電杆，訓練過程中「覺得累，但還能接受」，會努力從零基礎的素人，接受訓練成為獨當一面的電力維護職人。另一名新進員工賴品縈在台中的醫院當了6年的護理師，因為父親是台電退休員工，姐姐也是台電的配電類工程人員，她聽兩人分享工作甘苦談，在家人鼓勵下報考台電，也想挑戰配電維護工作。此外這次新進員工還有一對父子檔。原本從事水電工作的爸爸陳明建說，疫情期間水電工作業務受到影響，讓他起心動念想要投入台電工作，兒子陳秉羿受他影響，也想考台電，甚至在15歲時通過丙級配電線路裝修證照，兩人約定一起考台電，果真在今年同時考進台電養成班當同學。