嘉基急重症醫學中心啟用 增加急重症病床導入智能化管理

嘉義基督教醫院今天舉行「急重症醫學中心」揭牌及啟用，全新換裝的加護病房與心導管室隆重啟用，整修後急重症病房提高至51床，並導入彈性空間以因應不同照護需求，智能化管理系統提高床位使用效率。

嘉基表示，全新整修的30床加護病房結合目前21床，共有51床的急重症加護病房，搭配全新的心臟功能檢查區與三間心導管室，整合嘉基急重症醫療任務需求更趨於完善。急重症醫學中心環境設計以安全為首要，除了建築水平防火區劃與維生備援系統外，加護病房內部均以單人病室設置，可降低病房交叉感染風險，且因空間優化，讓醫護人員更易觀察病人。

為避免「加護病房症候群」，引進自然光線，有助於病人調節生理節奏，並減少噪音，改善睡眠品質，促進病人康復；此外，加護病房也導入彈性空間以因應不同照護需求，以及智能化管理系統來提高床位使用效率，提供家屬溫馨探視環境，重視隱私與尊重。

嘉義市衛生局長廖育瑋表示，嘉基為嘉義市唯一重度級急救責任醫院，重資4億整合急重症醫學中心，提升病人各方面舒適度、心靈感受與醫護人員工作品質，嘉基成為醫學中心指日可待。

心導管室主任蔡子賢醫師說明，全新的心導管室擴充三台新世代數位心導管X光機，縮短病人等候的時間，高畫質影像為病人提供更精準的醫療，其中10000級手術室搭配旗艦級多功能電生理X光機，更能因應未來急重症任務需求，AI多工整合與低劑量輻射，為病人與醫護安全更添一分保障。

綜合科加護病房主任李世瑜醫師表示，加護病房融合完善的防疫動線設計，可依照疫情需求不同有4種模式進行漸進式的隔離照護，在未來疫情發生第一時間時可立即啟動參與專責任務。病室環境空調、溫溼度、生理儀器設備、智能電子床頭卡集中於中央站管理，呼吸器於隔離病室外亦可同步連線進行控制，減少醫護人員穿脫防護衣的負擔，在面臨防疫作戰時讓病人與醫護人員安全更加保障，病房也更能充分有效運用。