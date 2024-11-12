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嘉基急重症醫學中心啟用 增加急重症病床導入智能化管理

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義基督教醫院今天舉行「急重症醫學中心」揭牌及啟用。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義基督教醫院今天舉行「急重症醫學中心」揭牌及啟用。圖／嘉義基督教醫院提供

嘉義基督教醫院今天舉行「急重症醫學中心」揭牌及啟用，全新換裝的加護病房與心導管室隆重啟用，整修後急重症病房提高至51床，並導入彈性空間以因應不同照護需求，智能化管理系統提高床位使用效率。

嘉基表示，全新整修的30床加護病房結合目前21床，共有51床的急重症加護病房，搭配全新的心臟功能檢查區與三間心導管室，整合嘉基急重症醫療任務需求更趨於完善。急重症醫學中心環境設計以安全為首要，除了建築水平防火區劃與維生備援系統外，加護病房內部均以單人病室設置，可降低病房交叉感染風險，且因空間優化，讓醫護人員更易觀察病人。

為避免「加護病房症候群」，引進自然光線，有助於病人調節生理節奏，並減少噪音，改善睡眠品質，促進病人康復；此外，加護病房也導入彈性空間以因應不同照護需求，以及智能化管理系統來提高床位使用效率，提供家屬溫馨探視環境，重視隱私與尊重。

嘉義市衛生局長廖育瑋表示，嘉基為嘉義市唯一重度級急救責任醫院，重資4億整合急重症醫學中心，提升病人各方面舒適度、心靈感受與醫護人員工作品質，嘉基成為醫學中心指日可待。

心導管室主任蔡子賢醫師說明，全新的心導管室擴充三台新世代數位心導管X光機，縮短病人等候的時間，高畫質影像為病人提供更精準的醫療，其中10000級手術室搭配旗艦級多功能電生理X光機，更能因應未來急重症任務需求，AI多工整合與低劑量輻射，為病人與醫護安全更添一分保障。

綜合科加護病房主任李世瑜醫師表示，加護病房融合完善的防疫動線設計，可依照疫情需求不同有4種模式進行漸進式的隔離照護，在未來疫情發生第一時間時可立即啟動參與專責任務。病室環境空調、溫溼度、生理儀器設備、智能電子床頭卡集中於中央站管理，呼吸器於隔離病室外亦可同步連線進行控制，減少醫護人員穿脫防護衣的負擔，在面臨防疫作戰時讓病人與醫護人員安全更加保障，病房也更能充分有效運用。

院長陳煒表示，急重症醫學中心設計充分考慮病人及家屬的需求，加護病房運用環境條件使病室引入自然採光與通風，寬敞明亮的家屬等候區，靈性關懷需求設置禱告室、家屬協談室，在特殊狀況家屬可與病人以視訊設備進行訪視，以病人為中心設計友善的醫療環境。

嘉基改建加護病房以單人病室設置，降低病房交叉感染風險，引進自然光線促進病人康復。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉基改建加護病房以單人病室設置，降低病房交叉感染風險，引進自然光線促進病人康復。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義基督教醫院院長陳煒表示，急重症醫學中心設計充分考慮病人及家屬的需求，以病人為中心設計友善的醫療環境。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義基督教醫院院長陳煒表示，急重症醫學中心設計充分考慮病人及家屬的需求，以病人為中心設計友善的醫療環境。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉基改建加護病房以單人病室設置，降低病房交叉感染風險，引進自然光線促進病人康復。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉基改建加護病房以單人病室設置，降低病房交叉感染風險，引進自然光線促進病人康復。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉基急重症醫學中心設計的家屬協談室在特殊狀況下可以與病人視訊。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉基急重症醫學中心設計的家屬協談室在特殊狀況下可以與病人視訊。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義基督教醫院今天舉行「急重症醫學中心」揭牌及啟用。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義基督教醫院今天舉行「急重症醫學中心」揭牌及啟用。圖／嘉義基督教醫院提供

加護病房 醫學

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