研究6棒木琴技巧30年 吳珮菁12月舉行獨奏會

睽違10年，朱宗慶打擊樂團資深團員吳珮菁將舉行個人獨奏會，並出版自己研究6支棒子演奏木琴技巧30年專書，回憶過去挫折吳珮菁不禁淚灑記者會，也感謝老師朱宗慶的一路鞭策與培養。

作為朱宗慶打擊樂團創始團員之一的吳珮菁，30多年來隨朱宗慶打擊樂團在國內外巡演超過3千500場次，並多次舉辦個人獨奏會，舞台經驗豐富，也為多首6支棒子木琴演奏曲目擔任世界首演。

今年舉辦獨奏會的同時，吳珮菁也將出版專書「六棒木琴演奏藝術—『Peiching握法』的探索與突破」，觀眾可從書中看到吳珮菁研發的「Peiching握法」，是如何開拓六支棒子的演奏廣度，同時也能從「EveryMoment Counts」音樂會現場見證精湛的6棒演出。

吳珮菁表示，6支棒子可說是木琴的演奏技巧之一，「我們必須克服木琴本身構造的問題，才能讓和聲與音色更加豐富。但我也要強調，音樂最重要的不是6支棒子就比2支或4支好，8支就更棒，這些棒子的演奏技術都是為了服務音樂。」

吳珮菁這些年歷經跌倒骨折無法演奏到復健，後來又因為聲帶沾黏半年無法說話等這些人生起伏，「現在重新檢視這些很不容易的部分，其實都是我人生很珍貴的歷程。」吳珮菁也特別感謝朱宗慶的一路不放棄，「老師永遠比我對我自己還有信心。他提醒我應該要發揚6支棒子的技巧，對擊樂界有更多貢獻。」

作為一個擊樂演奏家，吳珮菁說透過音樂，可以去感受不同的人生，「這些都讓我很著迷。」吳珮菁舉例這次演出曲目包括詮釋巴黎聖母院的吉普賽美女愛絲美菈達，中國的長平公主到聖經裡的莉莉絲，「透過這些樂曲讓我去經歷這些不同的生命，這是我覺得在音樂裡最過癮的地方。」

吳珮菁的人生可以說在數算中度過，「從小幫家裡包餛飩，1天要包50到60斤的皮，包完才去寫功課，很難想像當時小學三年級的我要到12點才能睡覺。」後來學珠算打算盤，長大後念音樂算節拍，「這場音樂會的標題把我過去與現在的人生都串起來，我也感謝這些人生的珍珠，珍貴的音樂。」

2024吳珮菁打擊樂獨奏會「Every Moment Counts」將於12月起巡演，3日在台中國家歌劇院大劇院，11日在台北國家音樂廳，13日在高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳演出。