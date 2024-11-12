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嚇！流感重症破200例 重症、死亡數雙創10年同期新高

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署防疫醫師林詠青說明流感病例特殊病例狀況。記者李青縈／攝影
疾管署防疫醫師林詠青說明流感病例特殊病例狀況。記者李青縈／攝影

隨著時序入冬，已進入呼吸道病毒活躍時期。疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，雖然尚未進入流行期，但本流感季自今年10月起流感重症累計202例，其中有死亡26例都沒有接種疫苗，流感重症及死亡數都為10年同期最高。呼籲尚未接種流感和新冠疫苗的長者及幼兒仍應盡速完成疫苗接種。

本流感季自今年10月1日起截至11月11日累積202例流感併發重症病例，分別為190例A型H1N1、8例A型H3N2、2例A型未分型、2例B型；其中26例死亡。疾管署發言人羅一鈞表示，預計在12月初、12月中流感進入流行期，但以目前就診數評估，短期內不會進入流行期。

流感併發重症確定病例數及死亡數均為十年同期最高。防疫醫師林詠青指出，死亡個案中最年輕者為43歲女性，為中部個案，過往有癌症病史，並且沒有接種流感疫苗，咳嗽、呼吸困難等症狀持續1周沒有改善，雖然有插管入住加護病房，但是低血氧狀況沒有改善，入院第7天後併發肺炎、急性呼吸窘迫過世。

另外，流感重症個案中，年齡最小者為北部5歲女童，同樣未打流感疫苗，11月初出現咳嗽、流鼻水、發燒等症狀，隔天甚至失去意識、四肢抽搐痙攣，到急診時發現白血球、發炎指數上升，轉入加護病房治療，確診感染H1N1流感併給予流感抗病毒藥物，後續症狀逐漸緩解，住院第5天康復出院。

10月公費疫苗開打至滿6周，公費流感疫苗採購643.7萬劑已打逾7成，累計接種465.8萬人，剩餘177.9萬劑；會透過開口合約再採購15萬劑。另新冠JN.1疫苗接種累計109.1萬，仍為去年同期45.7萬人的2.4倍。

羅一鈞指出，Novavax新冠疫苗受貨源不足影響到貨將再延期，年底開打機率已很低，持續洽詢貨源及可能到貨時間，預估在明年1月春節前到貨。

民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感防治一網通（https://antiflu.cdc.gov.tw/)、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所詢問預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間。

各縣市新冠、流感疫苗接種率。圖／疾管署提供
各縣市新冠、流感疫苗接種率。圖／疾管署提供

死亡 流感疫苗 疾管署

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