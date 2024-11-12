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台鐵EMU900集電弓遭拍賣 台鐵：舊品仍不允許私自販售

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
民眾發現，臉書社群有人在販售台鐵廢棄EMU900型的集電弓零件，台鐵表示，舊品仍屬於立約商財產，不允許經手人私自販售，已責請立約商盡管理之責。圖／台鐵提供
民眾發現，臉書社群有人在販售台鐵廢棄EMU900型的集電弓零件，台鐵表示，舊品仍屬於立約商財產，不允許經手人私自販售，已責請立約商盡管理之責。圖／台鐵提供

近期有民眾發現，社群網路有人販售台鐵報廢的「集電弓」零件，還強調是廢棄品，僅供參考、收藏使用，並喊出售價5000元。台鐵公司表示，已確認是EMU900型電聯車換下舊品，強調所有舊品仍屬於立約商財產，不允許經手人私自販售，已責請立約商盡管理之責。

列車所用的集電弓會將2萬5000伏特電力輸入到車體，再透過滑動接觸來通電，每輛列車頭尾各有1個，採購回來的集電弓通常保管在各機務段，而目前可修車的機廠包含花蓮、南港、桃園富岡及潮州基地，今卻傳出有人在臉書社群販售報廢集電弓零件，還喊價5000元。

台鐵表示，根據賣家在臉書賣報廢集電弓的照片，確認是EMU900型電聯車使用過後換下的舊品，並非新品。

台鐵強調，所有舊品須經確認無法繼續使用，且依材料管理須知之報廢程序核准後，以廢棄物或廢鐵標售處理，絕對不允許經手人私自販售。

台鐵表示，目前EMU900型電聯車尚在保固中，所更換下的舊品皆屬立約商現代樂鐵公司的財產，已責請立約商善盡管理之責。

台鐵 社群

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