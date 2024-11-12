鎖定商務客群 王品集團「藝奇日本料理」推雙價位套餐

因應台灣日料市場穩健成長及高價位帶需求提升，王品集團旗下日本料理品牌「藝奇日本料理」，於台北市中山區南京東路商業區打造全新概念店，王品精緻餐飲事業群總經理侯鵬蓉表示，透過雙價位套餐以「旬鮮」作為品牌新核心，滿足精準客群對質感日料需求，預期帶動藝奇整體業績成長10%。

侯鵬蓉表示，台灣日本料理市場年產值逾千億元，2024年日料消費規模增幅達76%，並顯示800元以上日料需求持續上升，觀察到餐飲呈現高端化趨勢，藝奇全新概念店選址台北市南京東商業區，鎖定商務聚餐及重視質感生活的客群，提供更具儀式感的用餐體驗。

侯鵬蓉也說，未來藝奇日本料理計畫逐步拓展至六都等地區，強化藝奇在高端日料市場的布局。今年是藝奇創立第19年，目前共有11店，最早的1.0主打創意日本料理，2.0則改打岩板燒料理，但後來希望更聚焦在日本料理，因此3.0的藝奇全新概念店為精準目標顧客群需求，提供980元及1380元雙價位套餐，客單價會在1000元以上。