她們霸氣登場！不只有《正年》和《貞淑的推銷》　十大超人氣「女力」韓劇大集合

溫柔與力量並存！

韓劇《正年》及《貞淑的推銷》正熱播中，你看了嗎？這些作品的情節不僅引人入勝，更是一個個鮮活、真實的女性故事。近年來，韓劇中的女性題材越發豐富，無論是職場的奮鬥、友情的深厚，還是家庭、愛情中的溫暖與挑戰，甚至是勇敢打破偏見與束縛的成長歷程，每一種女性角色都帶著迷人的力量，讓觀眾得以透過不同的故事，看見女性的多元面貌，感受到她們追尋自我、突破限制的勇氣與堅韌。

有哪些描繪女性故事的韓劇值得你一再回味、細細觀賞呢？《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，整理出近兩年來備受關注的「十大女性題材韓劇」。不妨一起來看看這些作品，在這些女性角色的成長與掙扎中，也許你能找到屬於自己的共鳴與力量！

No.10 浪漫的體質

對許多女性而言，30歲彷彿是一道無形的分水嶺。身體的變化以及不斷響起的催婚聲音，似乎都在暗示她們要加快腳步邁入人生的下一階段。然而，誰說女性就必須符合世俗的期待呢？《浪漫的體質》正是講述了三位30歲女性好友在生活與情感中的成長故事。

劇中，電視劇作家林珍珠（千玗嬉飾）作為職場新人且身為女性，屢屢面臨他人對其能力的質疑；紀錄片導演李恩靜（全汝彬飾）在追逐夢想的過程中，卻遭遇職場性騷擾的困境；而單親媽媽黃韓珠（韓智恩飾）則在全職工作與照顧孩子間掙扎，試圖找到平衡點。這部劇以幽默而真實的方式，生動描繪了現代女性在職場、友情和愛情中的種種挑戰，展現她們的堅韌與勇氣，深受觀眾喜愛：「我的人生愛劇」、「真的超愛這一部」、「三十歲的瑣碎平凡裡生長出的浪漫」。

No.9 小女子

由金高銀、南志鉉、朴持厚主演的《小女子》改編自世界經典小說《小婦人》，劇情以家境清寒的三姐妹為主角，展開一場圍繞著「金錢」和「權力」的激烈對抗。當生活窮苦潦倒，天降一筆橫財，你會接住嗎？三姐妹在劇中各自擁有鮮明的性格與人生觀，在重重壓力下選擇了不同的方式去堅持自我、捍衛信念。《小女子》劇情緊湊，透過三姐妹的視角引領觀眾一同探討家庭羈絆、道德抉擇、社會階級等深層議題，也讓人得以一窺女性在逆境中的強大韌性與智慧。

No.8 請輸入檢索詞WWW

2019年的爆紅韓劇《請輸入檢索詞WWW》你有看過嗎？據說當年不少單身觀眾在看完後，突然覺得脫單似乎指日可待！劇情圍繞三位強勢的職場女性展開，她們在競爭激烈的網路公司工作，大聲宣示著：「女人也可以擁有成功的慾望」。三人彼此既是對手，又能互相理解與支持，亦敵亦友的關係成為全劇的亮點之一。然而除了事業難題，三人在情感與生活上依然面臨諸多挑戰。在錯過婚姻後，她們都選擇了以高冷、獨立的姿態掩蓋內心對愛情的渴望，將自己與情感隔絕。不過卻意外地發展出充滿童話色彩的邂逅，三位女強人各自遇見真愛，讓許多觀眾不禁感嘆，幸福有時候只是來得慢一些，真正值得的愛情總會在適合的時刻出現。

No.7 好搭檔

《好搭檔》以一群離婚律師的職場故事為主題，劇本由執業13年的離婚律師崔唯娜撰寫，改編自她親手處理的上千件真實離婚案件，歷經六年構思而成，使劇情既真實又充滿情感張力。劇中，張娜拉飾演的明星律師車恩京與南志鉉飾演的新人律師韓宥利，分別代表利益導向與人情義理的法律觀點。兩人從立場相左到逐漸互相理解，透過處理各種離婚案例，探索婚姻的本質與人生選擇，最終成為彼此的夥伴，不僅在職場攜手合作，也在生活中互相扶持。

《好搭檔》真實再現了韓國多樣的離婚案例，讓觀眾得以觀察到韓國和台灣在離婚制度上的大小差異。此外，劇中細膩描繪的離婚故事也引發共鳴，不少觀眾也因此反思婚姻的價值與人情倫理，而9月20日釋出的溫暖結局也讓觀眾相當滿意，帶動網路討論聲量達最高點。

No.6 壞媽媽

大熱韓劇《壞媽媽》的故事圍繞著陳英順（羅美蘭飾）展開，她與丈夫在鄉村經營養豬場，但因與權勢人物的衝突，丈夫不幸身亡，留下陳英順獨自撫養兒子崔強豪（李到晛飾）長大。為了讓兒子得以在這不公的世界中生存，她選擇以嚴格的方式教育他，最終讓他成為出色的檢察官。然而，母子關係卻因這份嚴厲的愛漸行漸遠，甚至一度讓崔強豪認仇敵為養父。

《壞媽媽》突破了傳統韓劇對母愛的溫馨描繪，呈現出嚴厲與無私的雙重母親形象；陳英順無畏艱辛，默默承受生活的重擔，生動刻畫了母愛的複雜與深沉，傳達出堅強不屈的女性力量，讓不少觀眾為之動容，「非常感動非常好看」、「最後一集哭爆」、「太喜歡強豪跟英順母子羈絆」、「天底下沒有一位母親想成為壞媽媽」。

No.5 酒鬼都市女人們

韓劇《酒鬼都市女人們》是一部以友情和治癒為主題的作品，訴說著三位女性好友在生活中相互扶持、共度難關的故事。三位女主角雖然性格迥異、生活圈也截然不同，卻因對生活的理解以及對彼此的真摯義氣而緊密相連，從大學時期就成為了彼此最強大的後盾，更是對方生活中的避風港。

劇情中的三人經常聚在一起，邊啃雞爪邊飲酒，無論工作上的壓力還是生活中的苦悶，三人總能在酒杯中找到片刻的慰藉。劇情細膩描繪了三人在苦樂間互相治愈的情感，引起觀眾們的共鳴：「三個女人的友誼超圈粉，人生有這樣的朋友值了」、「上秒大哭，下秒爆笑」、「超級喜歡這部！！！簡直捨不得看完嗚嗚」、「我好愛智妍，讓我覺得人生就是用這種態度活著才快樂」。

No.4 貞淑的推銷

韓劇《貞淑的推銷》講述了一位90年代初失婚的婦女，透過銷售性感內衣創業成功的故事。表面上以輕鬆幽默的手法呈現，實際上卻揭示了女性重返職場的挑戰和社會中的雙重標準。這部劇以1992年保守的韓國鄉村為背景，描述韓貞淑（金素妍飾）為了養家糊口，從一位保守害羞的女性逐步成為成人用品銷售員的歷程。隨著劇情發展，她與三位來自不同背景的女性組成「成人用品推銷四人組」，一起挑戰性別偏見，逐漸找到自我價值。

《貞淑的推銷》不僅突破禁忌話題，探討了對「性」的偏見，還真實地呈現了女性在婚姻、家庭中的掙扎。劇中四位女性各自有著不同的背景，卻都要面對作為女性、母親和妻子所承受的社會壓力與道德枷鎖，引發深刻的反思。自開播以來，該劇收視率不斷攀升，並獲得觀眾的高度評價，許多人留言表示，「我每週都在祝福他們賺大錢」、「四人組加油！」「很多橋段是作為女性會共情的地方」。

No.3 正年

《正年》以1950年代韓國戰後的「女性國劇」為背景，主角尹正年擁有與生俱來的聲樂天賦，為了改變命運，她加入了全女性的「梅蘭國劇團」。在這個團體中，她與其他團員攜手成長，共同面對生活中的挑戰，最終成為韓國國劇界的頂級明星。

這部劇的亮點之一便是以全女性陣容打造的創舉，不僅所有主要角色均為女性，幕後的編劇與導演也由女性擔任，成為韓劇界的里程碑。《正年》也深入探討當時女性在社會中遭遇的歧視和偏見，並展現了她們如何以堅韌的力量突破性別限制，成為自己的人生主角。劇情中還融入了女性之間的深厚情誼，也包含「女女CP」等情感線，讓故事更為豐富多樣。自開播以來，《正年》頻頻打破自身收視紀錄，帶動網路討論聲量衝高。

No.2 造后者

儘管社會風氣有所轉變，越來越多女性投入政治，但「女性難成大事」的觀念依然存在，讓不少擁有理想抱負的女性面臨重重阻礙。而韓劇《造后者》正是一部聚焦於女性選戰幕僚的作品，公關天才黃導譆（金喜愛飾）原為財閥集團的策略團隊，轉而協助人權律師吳景淑（文素利飾）競選首爾市長。兩人攜手挑戰財閥勢力，並勇敢直面政治界中的性別歧視，誓要在競選中實現抱負。

《造后者》以女性力量為核心，從劇名到角色設定都旨在呈現女性在政治界的奮鬥與成長。女主角黃導譆與吳景淑的角色設計，也展現了女性在面對權勢時的剛毅與智慧，勇敢打破性別偏見，表達出不屈服於社會刻板印象的力量。劇中還深入探討了「性別平等」在政治領域中的現狀，揭示當前仍然存在的性別不平等現象。許多人認為，這部作品不僅是對女性的激勵，也為那些在男性主導領域中奮鬥的女性發聲。

No.1 車貞淑醫生

許多女性曾為了家庭與孩子，選擇放棄事業夢想，卻在日後想重返職場時，因自覺與社會脫節，難以鼓起勇氣。《車貞淑醫生》正是這樣一部引發共鳴的韓劇，講述了全職主婦車貞淑（嚴正化飾）為了家庭與另一半，放棄醫學夢想。經歷大病後，她頓悟應該為自己而活，決心重新追逐夢想，從實習醫生做起，再次踏上醫療之路。這部劇以輕鬆詼諧的方式展現了中年女性重返職場的挑戰，不僅探討家庭與職業之間的兩難，還融入了女性在婚姻中的自我覺醒，深刻地引發觀眾的情感共鳴。

追夢的路並不好走，車貞淑不僅要克服家人的反對，還要面對職場同事對她年齡和履歷的偏見，質疑她的能力和回歸的必要性，真實呈現了現代社會中女性重返職場的困境。儘管如此，車貞淑憑藉自己的堅毅與能力，逐一化解挑戰，她的樂觀與積極也為觀眾帶來了鼓舞，「看完後要時刻謹記一件事，我們要在自己的人生裡活成主角」、「我想這部劇可以成為我們低潮時，讓自己振作起來的借鏡範本」、「有些劇情看到真的是笑不出來欸」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年11月04日至2024年11月03日，共2年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1,500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

看更多網路溫度計文章

不夠善良、我的婆婆、正港分局、聽海湧...2024台劇口碑榜人氣TOP 10

光聽他們說話就笑到噴飯！2024年台灣脫口秀喜劇演員網路聲量TOP 10

湘琴、直樹、便利貼女孩...掀起「回憶殺」的台灣偶像劇TOP 10

藝人搶當YouTuber！《雖沒菜》、《文明特急》、《Workman》...十個韓國「MZ世代最愛」的網綜推薦

甜到蛀牙！媽朋兒、背著善宰跑、低谷醫生...2024十大浪漫韓劇推薦