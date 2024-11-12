快訊

台灣美食成日本超商「限定商品」！台網羨慕：為什麼我們沒有

川普、馬斯克短命兄弟情？歷史學家列3原因 直言「不會長久」

指陳時中與美女比肩而出 王鴻薇：中華開發夜宴為何事？

聽新聞
0:00 / 0:00

城市綠洲餐具、大江生醫冷凍白醋栗違規 全遭退運銷毀

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
連秉國際有限公司從菲律賓進口的香蕉乾。圖／食藥署提供
連秉國際有限公司從菲律賓進口的香蕉乾。圖／食藥署提供

不少民眾會到戶外用品店選購餐具等，衛福部食藥署今公布，「城市綠洲」從中國大陸進口的湯匙及鏟子，溶出試驗不合格，也就是不適合當作食品容器；「大江生醫」從荷蘭輸入的冷凍白醋栗，則有農藥超標的問題，違規品項一律退運或銷毀；另外，菲律賓進口的香蕉乾近期違規數量高，已全面調整為20%至50%逐批查驗。  

食藥署今天公布最新邊境檢驗不合格產品資訊，副署長林金富說，城市綠洲股份有限公司從中國大陸進口一批湯匙及鏟子，將這批產品，以正庚烷放置25℃、1小時溶出試驗結果，模擬油品放置環境，其中湯匙檢出鄰苯二甲酸二丁酯（DBP）1.3ppm、鏟子檢出鄰苯二甲酸二丁酯（DBP）0.8ppm，不適合當作食品容器具。  

林金富表示，城市綠洲股份有限公司同產地、同號列產品，近半年首次違規，本次違規製造廠為BINOVO MANUFACTURING CO., LTD、品牌為NEXTOOL，違規產品9.15公斤已退運或銷毀，業者邊境檢驗強度將調高為20%至50%加強抽批。  

大江生醫股份有限公司從荷蘭輸入的冷凍白醋栗，則被檢出殘留農藥布瑞莫0.02ppm、派美尼1.75ppm，林金富說，農藥布瑞莫定量極限為0.01ppm，派美尼為不得檢出，本次違規製造廠為BERRYBROTHERS BV，違規產品112公斤已退運或銷毀，業者近半年同產地、同號列首次違規，邊境檢驗強度將調高為20%至50%加強抽批。  

連秉國際有限公司從菲律賓進口的香蕉乾，檢出每公斤苯（a）駢芘6.5微克，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，苯（a）駢芘限量為每公斤2微克，本次違規製造廠為SHARA MANUFACTURING CORP、品牌為GREEN MAMA，違規產品180公斤已退運或銷毀，由於菲律賓進口的香蕉乾近期違規數量高，已全面調整為20%至50%逐批查驗。  

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌先前表示，苯駢芘類物質是多環芳香族碳氫化合物中唯一被列為第一級致癌物，長期慢性暴露，可能導致癌症，吸入人體，恐有肺癌風險，如食用，可能會導致食道癌、胃癌、大腸癌等。油炸類食物較易出現這類致癌物質，如燒烤超過350度，就有致癌疑慮。  

食藥署今天公布的不合格品項16批，分別為印度白芝麻；義大利新鮮黑松露；泰國冷凍旭蟹；日本鮮柿子、鮮哈密瓜、蜜柑；中國大陸湯匙及鏟子、冷凍青花菜、山楂、白蘿蔔；荷蘭冷凍白醋栗；越南鮮豌豆莢、新鮮青花菜、大白菜；菲律賓香蕉乾；美國伍斯特醬汁。

城市綠洲股份有限公司從中國大陸進口一批湯匙及鏟子。圖／食藥署提供
城市綠洲股份有限公司從中國大陸進口一批湯匙及鏟子。圖／食藥署提供
大江生醫股份有限公司從荷蘭輸入的冷凍白醋栗。圖／食藥署提供
大江生醫股份有限公司從荷蘭輸入的冷凍白醋栗。圖／食藥署提供

菲律賓 食藥署 香蕉

延伸閱讀

食藥署確認了！濟生咖哩粉驗出蘇丹紅 疑源自印度薑黃粉

蘇丹紅咖哩粉揪問題原料 食藥署初步鎖定印度薑黃粉

美國TABASCO辣椒汁含致癌農藥 印尼ABC辣醬也爆違規

咖哩粉含蘇丹紅來自原料薑黃粉？ 食藥署：檢驗明出爐

相關新聞

車行費、掛牌權利金聯合喊漲 計程車駕駛擬發動抗爭

油價及車輛維修等成本上漲，根據交通部統計，計程車平均每月營業淨收入只有2萬6957元。現傳出有計程車行聯合調漲行費，甚至...

豪雨襲擊宜蘭！羅東運動公園、冬山、蘇澳多處亮起淹水警報

東北季風帶來強烈雨勢，宜蘭今天上午下起豪雨，多個鄉鎮3小時雨量超過100毫米，達到豪雨標準。溪南地區多處積淹水，羅東運動...

三接東坪8號擱淺惹議 中油調整避風港環評專案小組通過

中油第三天然氣接收站（三接）工作船「東坪8號」2020年於大潭藻礁G1區發生擱淺事故，破壞藻礁0.58公頃，中油對此提出...

璩美鳳曝遭柯讚「皮膚好好」 鄭運鵬曝罹這病也曾被誇

周刊報導，媒體人璩美鳳指控柯文哲，在2022年備戰總統大選時的某次會議，用手指撫摸她的前臂說，「妳的皮膚好好喔」，前立委...

彭啓明：環境部、NASA研議合作 發射空氣品質衛星

環境部今、明兩天邀集美國航空暨太空總署 (NASA)及韓國、泰國、越南等亞洲國家舉辦「2024七海計畫暨高屏實驗國際工作...

染流感花5千買藥喊傷荷包 羅一鈞：擬擴大公費用藥

社區內多種病毒齊發，不僅腸病毒升溫，流感疫情邁入流行期。台中有1家3口感染A型流感，因不具取得公費抗病毒藥劑的資格，花費...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。