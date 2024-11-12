城市綠洲餐具、大江生醫冷凍白醋栗違規 全遭退運銷毀

不少民眾會到戶外用品店選購餐具等，衛福部食藥署今公布，「城市綠洲」從中國大陸進口的湯匙及鏟子，溶出試驗不合格，也就是不適合當作食品容器；「大江生醫」從荷蘭輸入的冷凍白醋栗，則有農藥超標的問題，違規品項一律退運或銷毀；另外，菲律賓進口的香蕉乾近期違規數量高，已全面調整為20%至50%逐批查驗。

食藥署今天公布最新邊境檢驗不合格產品資訊，副署長林金富說，城市綠洲股份有限公司從中國大陸進口一批湯匙及鏟子，將這批產品，以正庚烷放置25℃、1小時溶出試驗結果，模擬油品放置環境，其中湯匙檢出鄰苯二甲酸二丁酯（DBP）1.3ppm、鏟子檢出鄰苯二甲酸二丁酯（DBP）0.8ppm，不適合當作食品容器具。

林金富表示，城市綠洲股份有限公司同產地、同號列產品，近半年首次違規，本次違規製造廠為BINOVO MANUFACTURING CO., LTD、品牌為NEXTOOL，違規產品9.15公斤已退運或銷毀，業者邊境檢驗強度將調高為20%至50%加強抽批。

大江生醫股份有限公司從荷蘭輸入的冷凍白醋栗，則被檢出殘留農藥布瑞莫0.02ppm、派美尼1.75ppm，林金富說，農藥布瑞莫定量極限為0.01ppm，派美尼為不得檢出，本次違規製造廠為BERRYBROTHERS BV，違規產品112公斤已退運或銷毀，業者近半年同產地、同號列首次違規，邊境檢驗強度將調高為20%至50%加強抽批。

連秉國際有限公司從菲律賓進口的香蕉乾，檢出每公斤苯（a）駢芘6.5微克，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，苯（a）駢芘限量為每公斤2微克，本次違規製造廠為SHARA MANUFACTURING CORP、品牌為GREEN MAMA，違規產品180公斤已退運或銷毀，由於菲律賓進口的香蕉乾近期違規數量高，已全面調整為20%至50%逐批查驗。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌先前表示，苯駢芘類物質是多環芳香族碳氫化合物中唯一被列為第一級致癌物，長期慢性暴露，可能導致癌症，吸入人體，恐有肺癌風險，如食用，可能會導致食道癌、胃癌、大腸癌等。油炸類食物較易出現這類致癌物質，如燒烤超過350度，就有致癌疑慮。