新光醫院與學研界簽MOU 生成式AI助判斷肺癌篩檢影像

生成式人工智慧（AI）風潮吹進醫療領域，新光醫院今天與陽明交通大學、群聯電子簽署合作備忘錄，第一步將合作進行正子影像分析，並生成病例報告，領域包括肺癌低劑量電腦斷層（LDCT）檢查、骨盆腔腫瘤分析等。該院董事長吳東進說，AI技術改變人類生活，三方結盟象徵醫療、學術與科技界深度合作。

吳東進表示，新光醫院將利用群聯電子預計年底引進的輝達（NVIDIA）H200 GPU，提高AI運算能力與準確度，分析並預測院內7萬筆正子影像檢查（PET）影像；集團的新光保全中控中心應用則將AI技術進行智慧派遣、影像辨識與監控，大台北瓦斯與新海瓦斯，則可運用AI進行管線建置，整合全台地下水、電、瓦斯管線圖面與監控。

陽明交大研發副院長吳育德說，過去醫師必須以人工方式判斷正子影像，尤其淋巴結病變範圍邊界並不明顯，判讀上較為困難，團隊以新光醫院病人影像作為AI訓練基礎進行影像分析，可正確圈註出骨盆腔淋巴結病變，並結群聯科技生成式AI產出病例報告，此技術亦可用於LDCT檢測影像分析，這兩項技術預計明年10月前，將取得衛福部食藥署醫材許可證，正式在新光醫院啟用。

群聯科技執行長潘健成說，生成式AI是當前趨勢，比起網際網路民眾要自行搜尋、消化知識，生成式AI可提供民眾經過消化的資訊，並可加快人員訓練，以保全訓練為例，過去要訓練3個月才能了解公司法規、實際案例，現在只要3到7天，讓新進員工學會使用AI應對各式場景，即可上線服務。

陽明交大校長林奇宏表示，過去大學畢業身上有20年技術含量，如今只能用半年至2年，生成式AI於3年前橫空出世，目前已應用在各行各業，大學教育現場也發生很大轉變，未來陽明交大與新光醫院將在新技術平台支持下，合作研發、教育與教學，服務病人與家屬，持續在醫療領域往前邁進。

AI應用的安全性隱憂讓各界憂心。吳東進表示，醫療個資若讓商業保險公司知道，不僅個人恐遭商業醫療保險拒保，其家人亦可能因疾病遺傳疑慮而被拒保，對病人財務及生命影響甚鉅，因此在日本醫療資訊必須雙重編碼，以確保安全性，「醫療AI個資管理絕對比金融領域使用AI時更加嚴密。

新光醫院副院長洪子仁表示，醫療AI被食藥署認定為醫療器材，必須符合醫材法規，並驗證準確性與療效，才能取得許可證，應用在臨床上，而各界擔心AI取代醫師，但AI不會取代任何人，即使AI生成的臨床報告，也須經醫師確認並修改後才作為正式紀錄，「只是懂AI的人，會取代不懂AI的人。」