快訊

台灣美食成日本超商「限定商品」！台網羨慕：為什麼我們沒有

川普、馬斯克短命兄弟情？歷史學家列3原因 直言「不會長久」

指陳時中與美女比肩而出 王鴻薇：中華開發夜宴為何事？

聽新聞
0:00 / 0:00

新光醫院與學研界簽MOU 生成式AI助判斷肺癌篩檢影像

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
新光醫院今天與陽明交通大學、群聯電子簽署合作備忘錄，第一步將合作進行正子影像分析，並生成病例報告，領域包括肺癌低劑量電腦斷層（LDCT）檢查、骨盆腔腫瘤分析等。圖／新光醫院提供
新光醫院今天與陽明交通大學、群聯電子簽署合作備忘錄，第一步將合作進行正子影像分析，並生成病例報告，領域包括肺癌低劑量電腦斷層（LDCT）檢查、骨盆腔腫瘤分析等。圖／新光醫院提供

生成式人工智慧（AI）風潮吹進醫療領域，新光醫院今天與陽明交通大學、群聯電子簽署合作備忘錄，第一步將合作進行正子影像分析，並生成病例報告，領域包括肺癌低劑量電腦斷層（LDCT）檢查、骨盆腔腫瘤分析等。該院董事長吳東進說，AI技術改變人類生活，三方結盟象徵醫療、學術與科技界深度合作。

吳東進表示，新光醫院將利用群聯電子預計年底引進的輝達（NVIDIA）H200 GPU，提高AI運算能力與準確度，分析並預測院內7萬筆正子影像檢查（PET）影像；集團的新光保全中控中心應用則將AI技術進行智慧派遣、影像辨識與監控，大台北瓦斯與新海瓦斯，則可運用AI進行管線建置，整合全台地下水、電、瓦斯管線圖面與監控。

陽明交大研發副院長吳育德說，過去醫師必須以人工方式判斷正子影像，尤其淋巴結病變範圍邊界並不明顯，判讀上較為困難，團隊以新光醫院病人影像作為AI訓練基礎進行影像分析，可正確圈註出骨盆腔淋巴結病變，並結群聯科技生成式AI產出病例報告，此技術亦可用於LDCT檢測影像分析，這兩項技術預計明年10月前，將取得衛福部食藥署醫材許可證，正式在新光醫院啟用。

群聯科技執行長潘健成說，生成式AI是當前趨勢，比起網際網路民眾要自行搜尋、消化知識，生成式AI可提供民眾經過消化的資訊，並可加快人員訓練，以保全訓練為例，過去要訓練3個月才能了解公司法規、實際案例，現在只要3到7天，讓新進員工學會使用AI應對各式場景，即可上線服務。

陽明交大校長林奇宏表示，過去大學畢業身上有20年技術含量，如今只能用半年至2年，生成式AI於3年前橫空出世，目前已應用在各行各業，大學教育現場也發生很大轉變，未來陽明交大與新光醫院將在新技術平台支持下，合作研發、教育與教學，服務病人與家屬，持續在醫療領域往前邁進。

AI應用的安全性隱憂讓各界憂心。吳東進表示，醫療個資若讓商業保險公司知道，不僅個人恐遭商業醫療保險拒保，其家人亦可能因疾病遺傳疑慮而被拒保，對病人財務及生命影響甚鉅，因此在日本醫療資訊必須雙重編碼，以確保安全性，「醫療AI個資管理絕對比金融領域使用AI時更加嚴密。

新光醫院副院長洪子仁表示，醫療AI被食藥署認定為醫療器材，必須符合醫材法規，並驗證準確性與療效，才能取得許可證，應用在臨床上，而各界擔心AI取代醫師，但AI不會取代任何人，即使AI生成的臨床報告，也須經醫師確認並修改後才作為正式紀錄，「只是懂AI的人，會取代不懂AI的人。」

醫師 陽明交大 食藥署

延伸閱讀

肺癌公費篩檢擴大！最快明年元旦上路 百萬人受惠

不菸不酒罹肺癌 石崇良：明年下修老菸槍門檻 擴大篩檢

獨／吳東昇的抉擇 股東會前夜新光三越決定不出席

獨／委託書戰情明朗 新光金公司派已拿下3成委託書

相關新聞

車行費、掛牌權利金聯合喊漲 計程車駕駛擬發動抗爭

油價及車輛維修等成本上漲，根據交通部統計，計程車平均每月營業淨收入只有2萬6957元。現傳出有計程車行聯合調漲行費，甚至...

豪雨襲擊宜蘭！羅東運動公園、冬山、蘇澳多處亮起淹水警報

東北季風帶來強烈雨勢，宜蘭今天上午下起豪雨，多個鄉鎮3小時雨量超過100毫米，達到豪雨標準。溪南地區多處積淹水，羅東運動...

三接東坪8號擱淺惹議 中油調整避風港環評專案小組通過

中油第三天然氣接收站（三接）工作船「東坪8號」2020年於大潭藻礁G1區發生擱淺事故，破壞藻礁0.58公頃，中油對此提出...

璩美鳳曝遭柯讚「皮膚好好」 鄭運鵬曝罹這病也曾被誇

周刊報導，媒體人璩美鳳指控柯文哲，在2022年備戰總統大選時的某次會議，用手指撫摸她的前臂說，「妳的皮膚好好喔」，前立委...

彭啓明：環境部、NASA研議合作 發射空氣品質衛星

環境部今、明兩天邀集美國航空暨太空總署 (NASA)及韓國、泰國、越南等亞洲國家舉辦「2024七海計畫暨高屏實驗國際工作...

染流感花5千買藥喊傷荷包 羅一鈞：擬擴大公費用藥

社區內多種病毒齊發，不僅腸病毒升溫，流感疫情邁入流行期。台中有1家3口感染A型流感，因不具取得公費抗病毒藥劑的資格，花費...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。